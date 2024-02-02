夢想淘心室2月2日【創時空】邀請第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會銀獎主持人傅繼嫻至節目中作客；電視主持新秀會兩岸總決賽於2023年11月20日在福建泰寧影視基地舉行。來自兩岸各地28位的主持新秀同台PK爭奪總決賽金獎，目前就讀廣州暨南大學的傅繼嫻將在節目中以在大陸學習播音主持專業的台灣人視角，分享本次比賽經歷。

傅繼嫻同學目前是2020級口語傳播系的學生，雖經歷過不少播音主持比賽，但這是她首次參加海峽兩岸電視主持新秀會，第一次參賽便通過台灣區決選並獲得大陸區總決賽銀獎的優秀成績，她表示，自己是在台灣區決選前幾日才回台灣，在準備時間極少的高壓情況下還能獲選，感到非常幸運。

雖然身為台灣人，但傅繼嫻最初是在大陸開始學習播音主持，一直以來接受的課程是較端莊、扎實、嚴肅的專業訓練，因此在台灣區決選時，對於其他台灣同學們準備的主持內容以及風格感到出乎意料，她透露：「沒想到還可以這樣準備」，間接指出了台灣人在主持上的創新創意以及活潑展現自己的形式非常有特色。

主持人談及對於兩岸交流活動的想法，傅繼嫻認為，對於競爭來說，更多的其實是學習，透過與大陸學生們的競爭能夠在較典型、傳統的專業主持能力上鍛鍊自己去不斷的往上；而與台灣同學們的競爭相對來說是更新穎的層面，需多多嘗試展現自身的主持特色及風格。

對於未來主持之路的規劃，傅繼嫻同學表示，未來希望能有更多實踐的機會，畢竟自己私底下練習的主持與實際在台上的感受還是相差甚遠，聚光燈下的壓力容易使心態產生異動，她說：「心態真的太重要了，不管再怎麼緊張，起碼站到台上後，要放下自己所有想的東西，雖然腦袋會空，但肌肉等記憶會幫助你」，強調心態的重要性。

想了解更多傅繼嫻在大陸求學的台灣人視角以及在海峽兩岸電視主持新秀會的比賽經歷與感悟，歡迎收聽今日的《創時空》，或是點擊以下連結關注傅繼嫻的YOUTUBE頻道了解台灣學生在大陸讀書、旅遊的日常故事。

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