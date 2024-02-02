113學年度學科能力測驗結束，隨之而來的大學校系選擇，更成為家長與考生需要費心思考的問題，選校還是選系?自己的興趣又是什麼? 以上問題都讓家長與學子傷腦筋；擁有多元學科領域的義守大學，特別在寒假舉辦「大學探索之旅體驗營」，邀請高中學子走進校園來一趟「“義”想不到的“守”選」，並以「AI探索營隊、好Chill探索營隊、科技探索營隊」三大主軸，開設系列實作課程，讓準大學生在選填志願前，藉由課程與活動體驗探索自己的性向、興趣。

「我的AI虛擬主播」課程，利用生成式AI人工智慧技術，創造自己的虛擬主播分身製作短影音與網友互動，貼近潮流的課程內容，深受年輕世代喜愛。(照片/義守大學提供)

為了讓學生探索自己的興趣、適性揚才，瞭解大學校系的專業與未來出路，義守大學結合學院系所的領域特色、實務導向與跨域學習等元素，推出高端AI技術、料理實作、醫學DIY，以及類職場體驗等，讓高中生從知識寶庫中感受未來大學的學習模式。「傳播與設計學院」新媒體設計學系開設的「我的AI虛擬主播」體驗課程，更把時下直播、網紅的風潮融入教學中，利用生成式AI人工智慧技術，創造自己專屬的虛擬主播分身製作短影音與網友互動，貼近潮流的課程內容，實用且深受年輕世代喜愛。

醫放系的「醫療闇黑科技快拍」課程，帶領學子實際體驗操作，進一步了解放射治療的奧秘。(照片/義守大學提供)

近兩年國片題材多樣化，產量與口碑齊飛，臺灣影視產業發光發熱，影壇新星培育基地的電影與電視學系規劃「Good，Dan影趴踢」，2天1夜的拍攝活動，讓高中生擔任小導演，從腳本設計、鏡頭拍攝、後製剪輯等，透過課程學習用鏡頭說故事，循序漸進體驗實務操作的技術與規劃，激發創意思考與運用媒體技巧，讓學子的創意及靈感得以充分發揮。另外，「醫學科技學院」醫學影像暨放射科學系安排的「醫療闇黑科技快拍」課程，從醫學放射學習導入多模組醫療儀器於不同疾病的診斷、治療與核子醫學，鏈結集團醫療體系的義大醫院，帶領學子前往參觀體驗，進一步了解放射治療的奧秘。

義守大學舉辦「大學探索之旅體驗營」，與高中生面對面的交流，以做中學習的方式，讓學生實際體驗義大課程的多元與專業。(照片/義守大學提供)

義守大學所開設的體驗課程均讓參與的高中生與來自丹麥的境外學生大開眼界，親自感受校園高規格的硬體設備與豐富多元的跨域學習，激發他們對大學生活的嚮往，對個人未來發展的選擇有更明確的方向，藉特色教學，締造不一樣的精彩！