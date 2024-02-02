紐約市立大學(CUNY)首位華裔校長吳思永返台，作為東海大學畢業校友的他，此行更與母校東海大學進行合作商談，共同規劃國際學生交流計畫，以行動愛東海，為母校學弟妹規劃更多元的國際學習機會。校友吳思永表示，未來將推動紐約市大學與東海大學間的國際交流計畫與雙聯學位，通過資源整合，共同為雙方學子創造雙贏局面。

國際交流再上一層，作為首位紐約市立大學勃魯克學院（Baruch College, CUNY）華裔校長的吳思永，不為人知的是，他畢業於東海大學工業工程系，日前返台與東海校長張國恩、同時兼任工工系主任的跨域創新學院院長翁紹仁會面，一同商談台灣教育創新理念，並研擬兩校合作方案，未來將為學生創發多元學習計畫及國際雙聯學位，擴展東海學生的學習資源及國際交換機會。翁院長表示，吳思永是東海的傑出校友，於東海畢業後，在賓州州立大學取得工業工程碩士及博士學位，先後在理海大學、賓夕法尼亞大學、喬治梅森大學擔任教職及系院管理要職；最為人熟知的是，他在理海大學工學院擔任院長期間，成功引領工學院評鑑排名大幅成長，帶領學院多面向與社區及產業界進行合作，更與IBM、英特爾、Google、Facebook、Cisco等科技龍頭密切合作，為培育最前沿科技菁英、規劃產學接軌的教育課程持續努力。

東海大學校長張國恩表示，校友吳思永過去以前瞻性的辦學成果，獲得各界肯定，於2020年更一舉當選紐約市立大勃魯克學院校長，成為紐約市大成立以來，首位臺裔校長，作為華人能夠擔任美國大學校長，相當不易。張國恩透露，此次商談的合作計劃將有助於擴大學術交流及提升學生的國際視野，東海大學和紐約市大能夠在更完整的學術環境中成長，共同培養國際化人才，為高等教育的菁英培育，創造雙贏。

紐約市大校長吳思永表示，日前透過翁院長的穿針引線，讓他在十二天的返台行程中能有幸與東海校長張國恩會面，並在會面中分享教育理念，並深入探討未來的合作方向，期盼藉由資源整合，為學生提供更多元且國際化的學習場域與刺激。吳思永校長提到，目前也積極規劃與東海合作雙聯學位課程、研究生雙學位、大學部3+1學位、交換學生計畫，更規劃推動紐約市大沉浸式課程，期盼與東海EMBA、GMBA及IMBA合作客製化課程，也提供優惠的學雜費方案，讓學生在學習上獲得更完整的支持。