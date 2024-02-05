根據教育部最新的資料，112學年開南大學以157位日籍生，持續成為全台最多日籍生的大學，領先第2名的台灣大學，加上113年度開南大學有超過 650 位越南籍生就讀，是全國高教體系中越籍生人數最多的學校。「兩個第1」，助學校提升國際競爭力。

在「台灣留學支援中心」安排下，一年高達300人次蒞校參觀各學院的亮點特色設備，包含元宇宙電腦教室實作與新聞主播台體驗等。(照片/開南大學提供)

開南大學林玥秀校長表示，近年受少子化衝擊，爭取優秀國際人才進駐，跨國交流，是學校重視的發展策略，在全校師生的支持及努力，讓開大的日本學生數量持續成長。為吸引國際學生，學校每年舉辦3場以上的日本高中生參訪行程，更多次與日本姊妹校合辦體驗營隊，促進境外生與本校學生交流。在「台灣留學支援中心」安排下，一年高達300人次蒞校參觀各學院的亮點特色設備，包含元宇宙電腦教室實作與新聞主播台體驗等。

學校持續為外籍生舉辦具有各國文化特色或認識台灣的活動，讓就讀學校的眾多外籍學生跨領域學習，與本地文化產生連結，培養認同感，以協助境外生融入校園生活，包括輔導建立國際學生社團、國際接待學伴、畢業校友聯繫等，而在文化社會心理層面上，住宿與生活上的輔導，都盡心盡力妥善照顧。像是即將到來的農曆新年長假，有眾多日籍與越南學生待在學校宿舍過年，國際處除了發放應景的年節食物，如越南學生過年要吃粽子。校長與老師們還會在過年除夕，發放紅包，讓外籍學生入境隨俗。

開南大學林玥秀校長（右2）拜訪熊本縣立大學，由白石隆理事長（右1）、堤裕昭校長(左2)、鈴木元副校長(左1)連袂接待，商討半導體學程設立。(照片/開南大學提供)

因應全球半導體趨勢及台積電在日本熊本設廠的前提下，開南大學有眾多日籍學生之優勢，學校積極與日本姐妹校縣立熊本大學合作，林玥秀校長日前前往熊本大學拜訪，促進交流，並將在學校設立「半導體產業行政管理人才」微學程課程，透過業師傳授，讓學生有效掌握半導體與其關聯產業的專業知識，ESG、AI與半導體發展趨勢，結合專業外語與資訊安全訓練，提供半導體產業發展需要的行政管理人才，讓學生研修跨領域課程，為高科技產業招募更多優秀尖兵。