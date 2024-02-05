國立暨南國際大學，作為永續發展的學府，為了照顧221名計畫專任助理，積極打造舒適愉快的工作環境。學校已迅速跟隨2024年軍公教調薪政策，為這群默默付出的同仁調漲了4%的薪資，並追溯調薪生效日期至113年1月1日。

因應行政院的調薪政策，學校不僅對教職員（包括專案教師、約用人員、行政雇員）全面實施了薪資調整，連學士、碩士、博士等級的專任助理起薪也全面提升4%。此外，學校更提出榮譽公假制度，讓專任助理每四個月有機會獲得一至三天的榮譽假，以此為調薪政策添上獎勵措施，致力打造一個充滿幸福感的永續指標學府。

校長武東星教授表示，學校擁有221名計畫專任助理，他們默默從事各項高等教育事務，是學校穩定發展的基石。為了營造讓這群同仁安心工作、感受到溫馨舒適的環境，學校除了對教職員的全面調薪外，也特別考慮到這些幕後英雄的工作情緒與獎勵政策，全面調整了薪資水平。

為進一步鼓舞士氣，學校強調了休息的重要性，並為約用人員、行政雇員推動榮譽公假制度。人事室孫玉平進一步補充，該制度透過每四個月一次的平時考核，經會議審議後給予一至三天的榮譽公假獎勵。此制度自111年實施以來，已經有超過273人次受惠，截至112年12月31日為止，已給予員工共3,073小時、385天的榮譽公假，希望透過細微改變，打造一所讓人人稱羨的永續指標性大學。

主任秘書曾永平教授表示，約用人員、行政雇員及計畫專任助理一直是學校發展不可或缺的後勤力量，無論在研究、教學或產學合作方面，都有他們默默的付出。校長武東星上任後積極致力打造幸福暨大的目標，薪資更是其中幸福感的重要指標之一。因此，加薪政策的實施旨在激勵這些幕後英雄，凝聚向心力，同時對於人才的引進和校務的發展都產生了積極的加乘效果。