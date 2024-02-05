藝術彩繪景點近年來愈發受到矚目，各地紛紛透過精美的彩繪吸引遊客前來拍照打卡。義守大學「傳播與設計學院」新媒體設計學系學生攜手屏東縣鹽埔鄉公所，在鄉公所旁的道路上進行彩繪立體創作。

新媒系學生以「我愛鹽埔」為主題，在道路上創作四幅立體彩繪圖，讓民眾第一次來到鹽埔鄉時，就可以馬上認識當地特色產業。(照片/義守大學提供)

新媒系大三學生以「我愛鹽埔」為主題，創作了四幅立體彩繪圖。首先是展現鹽埔鄉花果豐收的作品，讓初次造訪的遊客能夠立即了解當地的特色產業。義大團隊以鹽埔鄉的「過去、現在、未來」為創意延伸，繪製了拉鹽車的作品，象徵鹽埔地名的由來；另一幅大型泰國蝦彩繪則代表鹽埔鄉現今主要的產業。最後，透過AI科技的視覺效果結合鹽埔鄉特色景點「龍貓隧道」，展現未來科技與在地特色的結合。這一系列的彩繪藝術不僅生動呈現了鹽埔鄉的特色，還融入了具有幽默感的借位拍照互動，完全顛覆了以往鹽埔鄉的公共藝術創作，受到義大學子的高度讚譽。

學生與時間賽跑，不畏艱辛頂著烈日彩繪，順利將四幅創作完成。(照片/義守大學提供)

「我愛鹽埔」創作在過年前趕工完成，由於只能在假日封街進行彩繪，團隊面臨著極大的時間壓力，但他們全力以赴，與時間賽跑。團隊成員東恩綺表示，她的父母在屏東縣內擔任國小教師，彩繪完成後，全家特地前來欣賞。父母看見她能夠發揮所學並應用在社區服務上，感到非常欣慰和開心。簡巧伃、高毓謙和鄭聿晴表示，在南部炎熱的陽光下，頂著烈日進行彩繪相當辛苦，特別是地面創作，大部分時間都是蹲著工作，整天下來雙腿已經無力。他們笑著說雖然有些「職業傷害」，但當看到成品以及經過民眾的讚嘆時，所有的辛苦都是值得的。簡樗桓與卓湞哲指出，感謝學校與鄉公所提供實務體驗機會，對整個團隊而言都是最棒的學習養分。

義大新媒系師生在創作期間，需長時間蹲著彩繪，雖然腰酸背痛，但成果大受好評，覺得一切都值得了。(照片/義守大學提供)

新媒系老師張富茗表示，系上注重培養學生的繪圖技能、色彩和美學修養，此次與鹽埔鄉合作，首次嘗試地面彩繪，跳脫平常的電腦彩繪設計，實際動手調配適合的顏色進行創作。這次活動讓學子走出教室，獲得豐富的學習經驗。鹽埔鄉公所鄉長呂家萱表示，透過彩繪藝術成為地標，更能讓大家瞭解屏東縣鹽埔鄉。這次與義守大學的合作，不僅為當地帶來觀光人潮，也為年輕世代提供了發揮創意的平台，無論是促進地方產業還是培育人才，都是雙贏的局面。