玄奘大學106級視覺傳達設計學系廣告設計組畢業校友朱冠宇，出生在藝術世家，父親是鋼琴師、母親則善於日式花藝與油畫創作，從小深受美學薰陶，尤其對於視覺設計特別喜愛，因此開始了設計的學習歷程。高中時期的冠宇，在相關科系技職的學習過程，更確定未來以設計為目標的學習生涯路徑。於是抱持著對設計的執著，冠宇在玄大畢業後，現在已是中原大學商業設計所的碩士班學生。

玄奘大學簡紹琦校長(右)與畢業校友朱冠宇(左)合影。(照片/玄奘大學提供)

Booze Light品牌識別設計/設計：朱冠宇。(照片/玄奘大學提供)

冠宇表示，當初就是想到玄大視傳就讀，大學的學習成就現在的我。更重要的是，冠宇延續高中時期所具備的設計專業及熱情，在玄大的豐富學習資源中，積極爭取參與產學合作、設計競賽、業界實習，甚至爭取至廈門海外實習的機會。豐富多樣的學習過程，提升了冠宇對於設計的眼界，在設計專業上更加成熟自信，也發揮了他獨特的設計天賦，透過作品傳達美學意念，在大學期間有許多參展與競賽作品受到矚目。

玄奘大學106級畢業展形象主視覺/設計：朱冠宇。(照片/玄奘大學提供)

在玄大的學習培育下，冠宇秉持對設計的情有獨鍾，他認為凡事只要努力和堅持，ㄧ定能達成目標。因著如此的信念，使得他的設計話語，不只停留在視覺呈現的美感，更重視美感背後的設計目的及作品蘊意以及在生活態度中體現設計的價值，而他也持續以這樣獨特的設計視角進行創作。