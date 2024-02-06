教育部青年發展署與原住民族委員會合作辦理「U-start原漾計畫」，即日起受理徵件至2月23日止，歡迎有志創業且參與過創業培力相關課程的原住民族青年踴躍提案申請，挑戰自我、實踐創業夢想。

臺灣原住民族擁有深厚的文化底蘊，「U-start原漾計畫」期待透過協助原民青年創業，以弘揚原住民族文化特色，促進原鄉地區的經濟發展和文化傳承，讓原民青年在各產業中綻放光芒，為臺灣的創新創業注入新的活力。計畫自109年開辦以來，已培育眾多傑出新創團隊，如和木相處有限公司、禮沐工作坊、飛霧文創工作室、葛氏實業有限公司、浮嶼立槳有限公司等新創公司，分別從文化創意、循環經濟、地方創生等多元角度出發，以獨特方式詮釋這片土地的故事與文化。

其中，由宜蘭大學育成中心輔導的112年績優獲獎團隊「原植萃」，利用自身專業知識，將原鄉傳統作物之植萃原料開發研究應用於美妝品及食品ODM整合服務，透過原民傳統的草本用藥文化，開發具有高經濟效益的保健產品，不僅提升原民部落農作生產價值，同時帶動部落的產業發展，增加工作機會，也鼓勵更多原住民青年返鄉。

「U-start原漾計畫」補助分為兩階段，通過第1階段評選的團隊除獲得35萬元的創業開辦費、15萬元的學校創業輔導費，本年度為提供原漾團隊於創業初期個別化的專業指導和輔導，除由育成單位提供為期6個月的創業育成輔導，另新增5萬元的專屬教練輔導費，補助育成單位協助提供各團隊專屬教練，陪伴創業團隊各階段的成長需求；第2階段通過評選的績優團隊，將有機會獲得百萬創業獎金，各團隊還可享有百大業師創業門診輔導服務、關懷訪視以及U-start Club創業社群等相關輔導資源，全方位協助U-start原漾新創團隊扎根發展，實現永續經營。

本年度原漾計畫第1階段計畫申請截止時間為2月23日，想投入創業的原民青年朋友千萬不要錯過，立即攜手志同道合的夥伴，開始尋找育成學校單位合作提案。欲瞭解更多計畫相關資訊，請至U-start官網（https://ustart.yda.gov.tw/?Lang=zh-tw）參閱，或加入臉書粉絲團（https://www.facebook.com/USTARTFans/）隨時掌握最新動態！讓原民青年的夢想翱翔，攜手共創未來！