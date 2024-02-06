為深化原住民族教育，營造具文化意涵的校園環境，教育部國教署辦理「營造原住民族文化學習場域計畫」，鼓勵學校以課程發展為基礎，並結合部落耆老智慧，營造具文化意涵的校園環境。截至112年度已補助45校，打造專屬民族文化課程的學習場域。

臺東縣土坂國小以培育學生成為caucau排灣族全人為願景，校內已有設置傳統穀倉、灶台、曬穀場等設施，為提升文化學習場域完整性，申請建置「東部排灣族傳統家屋」。校長顏正一表示，家屋是排灣族民族文化的核心，含括各領域知識內涵，透過向部落耆老諮詢、探究部落史料，確保家屋規模及形式正確性，並結合校內民族課程，讓學校運用家屋作為環境生態保育、傳統信仰與祭儀、族群關係與部落歷史、社會組織等相關領域課程的學習場域。

同時為真實的呈現傳統家屋，以在地自然建材、傳統建築工法及祖先智慧，再現復刻版的家屋，提供學生具有深厚底蘊的歷史觀，同時對族群與祖先的歷史、智慧更加珍惜，傳承民族文化，發揚族群精神。家屋落成後，也接待來自各地學校及學術單位至土坂國小參訪，其中，日本愛媛大學及國立臺東大學師生也到校進行交流，將臺灣原民文化內涵擴展至國外。

國教署表示，本計畫讓學校從課程安排到空間整理規劃，並與部落達成共識，規劃專屬的文化學習場域，讓學生不再只是透過圖片認識部落傳統建築，而是實際參與建造過程及落成儀式，將持續推動本計畫，讓學生將所見所學的部落文化智慧及精神深植心中，激發學生學習動機與自我文化認同。

學校在校園一角建置復刻版的排灣族傳統家屋。(照片/教育部國教署提供)

家屋落成當天部落頭目耆老與巫師祈福。(照片/教育部國教署提供)