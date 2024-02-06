為深化原住民族教育，營造具文化意涵的校園環境，教育部國教署辦理「營造原住民族文化學習場域計畫」，鼓勵學校以課程發展為基礎，並結合部落耆老智慧，營造具文化意涵的校園環境。截至112年度已補助45校，打造專屬民族文化課程的學習場域。

臺東縣土坂國小以培育學生成為caucau排灣族全人為願景，校內已有設置傳統穀倉、灶台、曬穀場等設施，為提升文化學習場域完整性，申請建置「東部排灣族傳統家屋」。校長顏正一表示，家屋是排灣族民族文化的核心，含括各領域知識內涵，透過向部落耆老諮詢、探究部落史料，確保家屋規模及形式正確性，並結合校內民族課程，讓學校運用家屋作為環境生態保育、傳統信仰與祭儀、族群關係與部落歷史、社會組織等相關領域課程的學習場域。

同時為真實的呈現傳統家屋，以在地自然建材、傳統建築工法及祖先智慧，再現復刻版的家屋，提供學生具有深厚底蘊的歷史觀，同時對族群與祖先的歷史、智慧更加珍惜，傳承民族文化，發揚族群精神。家屋落成後，也接待來自各地學校及學術單位至土坂國小參訪，其中，日本愛媛大學及國立臺東大學師生也到校進行交流，將臺灣原民文化內涵擴展至國外。

國教署表示，本計畫讓學校從課程安排到空間整理規劃，並與部落達成共識，規劃專屬的文化學習場域，讓學生不再只是透過圖片認識部落傳統建築，而是實際參與建造過程及落成儀式，將持續推動本計畫，讓學生將所見所學的部落文化智慧及精神深植心中，激發學生學習動機與自我文化認同。

學校在校園一角建置復刻版的排灣族傳統家屋。(照片/教育部國教署提供)
學校在校園一角建置復刻版的排灣族傳統家屋。(照片/教育部國教署提供)
家屋落成當天部落頭目耆老與巫師祈福。(照片/教育部國教署提供)
家屋落成當天部落頭目耆老與巫師祈福。(照片/教育部國教署提供)
實驗教育執行秘書王強國向來校際交流的屏東縣古華國小學生介紹家屋。(照片/教育部國教署提供)
實驗教育執行秘書王強國向來校際交流的屏東縣古華國小學生介紹家屋。(照片/教育部國教署提供)
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