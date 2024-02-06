新北市桃子腳國中小「走讀世界，讓世界走進來！」計畫，於去年4月喜迎美國姊妹校-矽谷國際學校(Silicon Valley International School in Palo Alto,CA,USA)來訪，以書法、藍染、揉茶等特色課程及學校特有的「桃藝節」活動款待美國學伴。今年1月校內42位師生回訪美國，體驗校園及寄宿家庭生活，也分享臺灣傳統新年「窗花」特色課程，讓美國學伴及寄宿家庭感受臺灣春節的「年味」。

教育局表示，新北市重視國際交流，從課程出發，透過與國外學校交流，啟動跨國共學，促進與不同國家師生合作，培養學生國際素養，帶領探索世界。此次桃子腳回訪美國姊妹校，引領學生從課堂走向世界，落實「讀萬卷書、行萬里路」的走讀精神。

桃子腳國中小校長郭昱晨表示，學校以「走讀、藝術、科學、雙語」發展特色課程，本次交流透過參訪讓師生體驗完整的素養導向教學，看見美國的教師事先將素材放置雲端提供學生自主學習，並結合小組提問及討論，協助學生互動學習，透過團隊合作完成課程任務，引導學生分享學習思考點及感受，也安排不同職涯參訪，激發學習的動機與想像及對未來的熱情。

六年級李宥珊同學分享，本次參訪體驗美國學校日常生活，發現同年級的數學課程比臺灣簡單，但自然科學則難很多!同樣是六年級，美國課程已經學到化學元素，很訝異課程會因為不同國家而有難易程度的差異。此外，自己最喜歡法語課時，老師用狼人殺等遊戲協助同學們自然而然地使用法語，體會到學語言也可以很有趣好玩，八年級林心同同學分享，走進史丹福大學，隨處可見熱切討論的小團體，負責導覽的Jason哥哥分享史丹福大學課堂上時，師生來回提問、打破砂鍋問到底的互動情境，和臺灣大部分時間都是聽老師講課很不同!很喜歡這種創新、探索的學習氛圍，期望自己未來有機會可以成為史丹福大學的一份子。

桃子腳國中小學生體驗美國自然科學課，親自動手做實驗。(照片/新北市政府教育局提供)

五年級呂雨霏同學分享，在Google遊客中心體驗excel繪圖的各種可能性，有直入平板應用程式核心處理器的興奮感!而互動體驗AI牆面的高科技感，彷彿近距離接觸世界高科技的核心，激發自己想進一步學習程式設計的滿滿動力。五年級孫韓菲同學則提到，因為農曆新年將近，所以特別準備臺灣新年傳統民間藝術之美－窗花剪紙，剪出「蝴蝶」代表福氣，而「春」則表示迎春，讓美國學伴一起提前感受臺灣農曆新年的濃濃年味，也把新年窗花送給學伴，傳達「吉祥添福」的祝福。

教育局表示，新北市全國首創「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，採跨校、跨學制方式，實體結合雲端形式多管道交流，期盼讓更多新北師生能接觸國際教育，也讓世界看見新北，透過與國際姊妹校師生交流，強化新北學子的外語能力，並豐厚國際視野。