隨著醫療科技的不斷進步，即時檢測技術（Point-of-Care Testing, POCT）的崛起正在改變傳統的醫學檢驗模式，為患者提供前所未有的便利和效率。POCT不僅能夠在臨床上實現即時檢測，還能夠省去樣品送醫檢實驗室的時間，使得醫療診斷決策過程更加迅速即時。而POCT的革新不僅是醫學領域的進步，同時也推動醫檢教育與時俱進。

為確保醫學檢驗教育與產業需求相符，中臺科技大學積極與醫凡企業有限公司展開產學合作，將醫學檢驗教育引入行動醫療領域。醫凡企業慷慨捐贈方便攜帶的尿液分析儀，除了用於醫學檢驗專業教學外，還讓學生能夠更靈活地應對POCT的快速性和現場應用性。這樣的產學合作不僅有助於培養學生的實踐能力，也使他們更容易適應職場環境，提升整體學生的實務應用水平。

中臺科大各健康產業專業學科師生與各醫療機構策盟合作，共同開展社區義診活動，POCT簡便儀器的融入應用更進一步提升服務的品質，使得各項檢測更加方便和迅速。為培育更具競爭力的醫檢專業人才奠定基礎，此次合作將引領學生進入更廣泛的醫學實踐領域，迎接未來行動醫療的挑戰，為醫學發展帶來源源不斷的新動力。

藉由此次產學合作，醫檢教育及跨領域學習得以深化，醫檢教育將更加貼近實際需求，為未來的醫療事業培養出更多傑出的專業人才，不僅符合聯合國永續發展目標「SDG17促進目標的夥伴關係」，更是緊密貼合「SDG4優質教育」，為醫檢教育帶來前所未有的機遇和挑戰。