2024年第四屆「林燈盃」英語文表達力競賽，龍華科技大學電子工程系五專部及電機工程系五專部學子嶄露鋒芒，簡報玩創意媲美脫口秀的優異表現，從激烈競爭中脫穎而出，分別摘得優等獎及佳作肯定，成績令人矚目！

為培育學生的英語文素養，國立蘭陽女中與財團法人林燈文教公益基金會共同舉辦的第四屆「林燈盃」英語文表達力競賽，全台高中職生齊聚一堂。活動不僅提供全國學生彼此觀摩的平台，透過參與競賽，鼓勵學子們積極培養英語口語表達和邏輯組織規劃的能力，並激發他們對學習英語的興趣和競爭力。

競賽區分初賽和決賽兩個階段，初賽共有172支隊伍踴躍報名，而高中職組僅有12隊成功進入決賽。龍華科大語言中心王㻑媛老師悉心指導的兩支五專部隊伍，一路過關斬將，成功晉級決賽。電子系五專部三年級陳羽暄、游詠媛、蘇玟卉及電機系五專部三年級蘇怡安同學所組成團隊，榮獲優等獎與獎金10,000元。另外，電子系五專部二年級林巧晴、王定弘、電機系五專部二年級陳東澤同學所組成團隊，則順利獲得佳作與獎金5,000元肯定。

龍華科大語言中心林佳平主任表示，在今日多元社會與職場中，英語的應用與角色益發重要，此次獲獎不僅是對指導老師與團隊努力的極大肯定，同時也凸顯龍華科大在英語教育領域的優越實力。同學們獲得的成就不僅帶來榮耀，也為學校增光添彩。這樣的成果更能激勵更多學子踏上英語學習之路，繼續追求卓越，期待他們將來在職場中能擁有優異的語言實力，拓展自身求職優勢。