在新年即將到來之際，開南大學華語中心舉辦了一場獨具特色的春聯書法活動，讓校園充滿了濃濃的年味和文化氛圍。這次活動匯集了來自不同背景的學生，他們帶著對中華文化及傳統書法的熱愛，以及對農曆新年的期待，共同揮毫潑墨，創作出各式各樣、風格迥異的春聯作品。

活動現場，學生們興高采烈地拿起毛筆，將課堂所學的華語漢字，創作成春聯。書法經驗豐富的邱麗璇老師向外籍同學們介紹了甲骨文、篆書、隸書和行楷等不同的書法字體，並以「龍」字作為主題，延伸不同的成語及吉祥話，以「神龍擺尾」解說，既華麗又生動，展現了豐富多樣的書法風格；有的同學將龍字體圖像化，巧妙結合龍年吉祥的諧音，寓意著一年龍轉鳳飛、好運連連；還有越南學生用自己的國家語言，寫下了新年的祝福，彰顯了跨文化的交流與融合。

開大國際處表示，這些來自越南、泰國、印尼，與菲律賓籍學生們積極參與書法學習，豐富的文化風采，讓華語中心充滿了歡笑聲和友誼，彷彿一個大家庭，共同度過了一個愉快的時光，也讓校園充滿濃厚的新年氛圍和文化底蘊。

開大楊勝評國際長說，華語中心將持續舉辦更多的跨文化交流活動，提供豐富多彩的學習機會，促進不同文化之間的理解與友誼，為廣大學子們帶來更多精彩豐富的校園生活。

學生發揮創意畫龍年春聯。(照片/開南大學提供)