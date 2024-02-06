台鋼科技大學智慧科技應用系林文傑老師獲「2023年新北市發明人表揚大會活動」頒獎，得獎項目包括「智慧居家非接觸型控制AI人臉辨識應用電梯裝置具」與「延伸功能行動臭氧殺菌外殼裝置」。兩項研究皆與新冠疫情時的實務需求，影響當時民生與社會狀況。

智慧居家非接觸型控制AI人臉辨識應用電梯裝置具，此發明可以自動辨識電梯內的每一位搭乘者是否有戴口罩，提醒未戴口罩的搭乘者戴上口罩。另外一項，延伸功能行動臭氧殺菌外殼裝置，可以手持攜帶裝置，並提高安全防護的效果。學生創新研究團隊有洪嘉澤、徐煒翔、莊詩晴、陳世瑋等同學為校爭光。

台鋼科技大學師生創意無限，積極參加各種國際發明展，近年來已經取得超過700多面各式獎牌。台鋼科技大學校長陳天惠博士表示，台鋼科大非常重視老師與學生的創意點子，不但在學生推動三創教育，並補助師生材料費完成作品，每年也都編列預算補助師生申請專利與參加國內外發明展，陳校長常勉勵教師們能繼續在專業領域發揮所長，持續帶領學生在各項競賽中發光發熱，為校爭光!