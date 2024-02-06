國立臺南大學英語學系學生於寒假期間前往臺南市新南國小，辦理為期4天的英語冬令營，透過兩校合作，英語系學生有更多機會參與課程設計和教學計畫，將所學的知識傳授給國小學生，並使用科技教材提高學童的數位素養，增加英語學習的互動性，有助於學童更進一步提升聽、說、讀、寫的技能，為未來的學習奠定良好基礎。

南大英語系自2021年受邀參與臺南市新南國小執行教育部國教署「補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」，協助新南國小學童與美國姊妹校交流。二校繼續深化合作，經由營隊活動增進大學生與小學生的教學相長。本次營隊主題為聯合國永續發展目標（SDGs），以第2項「消除飢餓」目標以及第12項「責任消費及生產」目標發想課程及活動，讓學童們可以了解何謂食物里程、以及珍惜剩食等概念。此外，也進行實作課程，例如「醜水果三明治」、「蚵殼再製盆栽」等，不僅讓學童們能夠體會動手做的快樂學習，也從中融入生活化的英語，讓學童有更多接觸與使用英語的機會，能更勇於表達，自信地開口說英文。

南大表示，英語學系致力培育雙語師資人才，並陶冶兼具人文素養、社會關懷與國際視野的多元能力。未來，將持續強化學生英語專業能力，並與小學進行專業發展合作，提供更多元的雙語教學課程，讓系上同學累積教學實務經驗，並協助小學雙語教育，達到互惠的教育合作成效。