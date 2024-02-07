(文/王雅芬)

113學年度學測考試預計在2月27日公佈五標成績，今年各考科的鑑別度與去年大致相同，每校系最多參採4科學測成績，但補教老師藍天予表示今年數B比去年較難，預估有參採數B的科系分數會微降。此外，私立大專校院學雜費減免政策於2月上路，每學年可減免新台幣3.5萬元，大幅拉近公私立學校差距，學子在選擇校系時可以有多選擇。在此重要關鍵時刻如何挑戰自己理想中的夢想科系？ 旺旺中時媒體集團長期關心青年學子與教育，3/2-3/3日於台北、高雄二地同步開展「2024大學暨技職校院多元入學博覽會」，免費參觀。

大學博覽會開幕儀式。(照片/大學博覽會提供)

台北、高雄二地同步舉行 免費參觀

2024大學暨技職校院多元入學博覽會訂於3月2~3日上午10點到下午5點台北、高雄二區同步舉行。北區：台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，南區：高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)二地同步開幕、同步舉行。

AI當道，大學文憑不再是就業及工作薪資唯一保證，因此學子們選擇自己有興趣與未來有發展願景的系所，對生涯發展更顯重要。2024大學博覽會展覽期間每日邀請輔導名師現場開講，3月3日預計邀請網路聲量非常高的劉駿豪老師及47雲端輔導室的黃仕親老師們，分享選填志願最佳策略與金牌「學習歷程」的寫作方程式。希望透過這個公開平台帶給臺灣學生及家長，以最經濟、最方便的管道認識各大學特色與找到自己的方向。

大學博覽會開幕演講。(照片/大學博覽會提供)

參展學校面向學生及家長展現願景

「2024大學暨技職校院多元入學博覽會」同時囊括大學、技職校院及軍事校院及台灣、香港、英、美、澳、德等名大學參展，同步在台北及高雄做招生及特色教學展示。本屆海外學校有香港城市大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港科技大學、香港理工大學、澳門科技大學、德國國立不來梅大學、University of Warwick 英國華威大學、諾丁漢大學、肯恩大學等。終身學習機構有巨匠電腦股份有限公司、oh! Study 留遊學教育中心、Hello study 楓禾留遊學、津橋留學 OxBridge Consulting、愛普倈顧問股份有限公司、得勝者文教等。部分香港學校將於台北展區舉辦現場面試，有留學計畫的學生可以提前預約報名。

台灣參展學校：國立陽明交通、東海大學、中華大學、國立臺南大學、大同大學、東吳大學、國防部軍事校院、北區南區人才招募中心、國防醫學院、佛光大學、馬偕醫學院、中國文化大學、世新大學、中國科技大學、南華大學、國立暨南國際大學、臺北醫學大學、國立台灣體育運動大學、靜宜大學、真理大學、淡江大學、玄奘大學、銘傳大學、亞洲大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學。透過實體展在第一線面向學生及家長說明，介紹學校特色、科系介紹、未來出路與獎學金優惠方案等資訊，為未來生涯發展搶得先機。