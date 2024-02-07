113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學即日起開始報名！新北市自103學年度起領先全國，打造唯一免看會考及在校成績，注重學生興趣的專屬升學管道。113學年度共有13校11群69科1,034個招生名額，甄選項目分為書面審查占總成績30%、術科測驗占總成績70%，以類似大學特殊選才獨招機制，專收偏才，同時開放全國有興趣及專才的學生進入新北市優質技術型高中就讀。

本次招生職群包括設計、餐旅、藝術群、家政、商業與管理、電機與電子、機械、動力機械、土木與建築、農業及外語群等11群，其中設計群招生名額最多，共計4校275個名額，第二多為餐旅群170個、第三為藝術群162個名額。

教育局表示，113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學簡章公告於新北市泰山高中(https://www.tssh.ntpc.edu.tw/ischool/publish_page/429/)及各招生學校網站，集體報名請洽詢各國中承辦處室，個別報名請洽詢泰山高中，填寫報名資料時間即日起至3月8日， 術科測驗時間為4月13日。考生可於4月1日起至報考學校校網查詢術科測驗方式、項目、時間等重要資訊。

參加甄選中書面審查部分含一般條件的相關群科技藝技能競賽、國中技藝班、技藝社團或職探相關營隊及生涯發展規劃書五大項目及特別條件加分項目；術科測驗部分則為擴大讓全體考生皆可參加測驗，避免單就書審決定，而是讓人人有機會展現自己的技能，請考生務必詳閱簡章內容，會告知術科測驗方向，可提早準備。另外，就112學年度報名分析，淡水商工餐飲管理科競爭最激烈，共有170位報名爭取10個名額。北科大曾淑惠教授專家建議，喜歡餐飲的同學應以興趣為考量，新北市技職教育推出許多政策，讓校校辦學皆有品質，因此選擇科而非選校，鼓勵就近就讀，對於未來學習更有意義。

泰山高中電子科一年級學生謝宸濬表示，就讀林口國中時，參加電機電子職群國中技藝班表現優異，更拿下第53屆全國技能競賽北區賽青少年組電子職類第四名，在探索中發現自己對對電路設計和程式設計非常感興趣，因此透過特色招生管道順利錄取泰山高中，期待未來能夠持續參與技藝技能競賽，不斷挑戰自我，挑戰人生巔峰。

三重商工校長李立泰表示，特色招生錄取的學生往往在專業興趣上特別出色，透過在國中時期的多元試探，知道自已要什麼及不要什麼都是很好的結果，當然最幸運的是學生能定向找到自己有興趣的領域繼續升學、學習，放對位置人人都是天才。

教育局表示，新北市2030教育願景，以學生為中心，為幸福而教，推動適性教育，讓孩子找到自己所愛，專業群科特色招生即為比照大學特殊選才的精神，提供國中生以自己專業興趣及才能的獨家升學管道，創造更多適性發展的機會。