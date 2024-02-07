為提昇學生幹部的領導才能及服務精神，有效經營社團，聖約翰科技大學學務處課外服學職涯組舉辦112學年度領導才能研習營活動，參加對象為學生會、學生議會、各系學會及各社團幹部等。本次活動以「璞玉」為主題，透過各項課程及體驗活動，藉此凝聚學員的向心力、凝聚力及執行力，期盼激發學員個人潛能，從社團中找到自己的定位與價值。

本屆總召蔡舒峻同學指出，本次活動主題意旨有潛質而未經雕琢，無論原先的身分或經驗，都應該在每一次的學習之前，將自己變回璞玉，重新雕琢並將所聽取到的融會貫通，並結合先前的經驗。希望即將上任的幹部們，每個人都能發揮自己的才能，找到自己在社團中的定位，除了能夠永續經營社團外，也能激發每個人的正向能量，培養更多人才。

邀請陳建哲講師分享SDGS課程，讓學員認識SDGS，並學會如何運用於社團活動。(照片/聖約翰科技大學提供)

工管四信陳思羽同學上過「社團本質與意義」這堂課程之後，她體驗到不只是團隊合作很重要，還有看待事情的各種不同角度也很重要。尤其人生的三態讓她感悟很深，不同心情的觀點，有不同的態度和應對問題的方法，這讓她從中學習到不同的思考方式。

電機一真吳少綸同學從「危機處理」這一堂課程中，瞭解處理危機時需要冷靜與決斷力，尤其「應變能力」是他在壓力下快速調整的關鍵。這次經驗使他能更靈活應對變局，並提升個人與團隊在危機時的表現，冷靜決斷、靈活應對、培養應變能力及保持開放心態，並從危機找到機會。

柯志堂老師解說「社團法律實務」。(照片/聖約翰科技大學提供)

「社團不僅是一個組織，更是人生經驗的課堂。」樂齡二真胡宜均同學說，參與課程學習，讓她瞭解到在社團，「信念」是凝聚力的泉源，透過積極擴大參與讓她們整合資源、更加團結。大家在社團中學會合作、人際關係發展、提升軟實力、提高解決問題的能力以及拓展視野，參加社團是一個全方位學習和成長體驗。

課職組陳柏穎老師表示，透過本次領導才能研習營，藉由課程中大量的分組討論，希望能促進各種不同性質社團與學會之間的交流，使同性質間的社團互相合作、聯繫；異質性社團互相學習觀摩，並從中學習各項領域知能，運用在社團實務工作上，開創未來多元新風貌。