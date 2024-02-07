為提供民眾春節期間一場豐富的心靈饗宴，國立臺灣藝術教育館除了除夕、大年初一休館，其他時間均正常對外開放，歡迎民眾闔家光臨，親子同遊，在新春之初，一起感受藝術的氛圍。

藝教館113年結合「Muse大玩家---漫遊博物島」寒假聯合行銷活動，鼓勵民眾多多入館實踐終身學習，為此規劃多項展覽。其中，在藝教館第1、2展覽廳的「112學年度第72屆全國學生美術比賽特優作品展覽」，展出作品多元豐富，其題材取自生活經驗、新聞時事、環境議題、疫情、戰爭、性別平權甚至少子化等議題；媒材使用及創作形式更表達出學生對生活細節的觀察，希望透過藝術作品來觸動觀賞者的心，展期至2月15日止。後續展覽作品將移師金門縣、嘉義市、臺中市、臺北市及花蓮縣等地進行巡迴展出。

112年全國學生美術比賽特優作品展-主視覺。(照片/教育部提供)

另外，第3展覽廳自2月2日至2月14日展出「奇幻風格創作展」，創作者將傳統油畫融入主題，在創作的過程中運用色彩、形式等創作技巧，並藉由各種物態表現以抒發創作者心中的情感及思想，再以獨特的風格與呈現方式，創造許多新奇畫面給觀賞者一飽眼福！美學空間自2月2日至2月14日展出「荷漾心境-賴秀秀油畫創作」，主要藉由荷花的圖像進行創作，風格特徵為追求純潔的心境，萬法唯心，「心」之所向，決定人生存在的價值。透過荷的生長過程形式：荷莖、荷包、荷花、蓮藕、殘荷，思考人生的生老病死過程，成為作品表現的代表符號。

「印象．南海精華版新春限定―萬事興龍」藝教館官方Facebook線上活動，將以首映活動邀請民眾共襄盛舉，一同回顧南海劇場與眾多表演藝術界著名人物的回憶！這是繼南海劇場口述歷史訪談暨影像紀錄後，重新規劃的強大卡司，邀請到侯啟平、牛川海、黃翠華、孫成傑、陳錦誠、懷劭•法努司、梁志民、王琄等8位知名表演藝術界前輩，以2人一組進行訪談對話，藉由他們生動的語言表述與活潑的互動對談，展開世代對話與薪火相傳，將南海劇場豐富的文化與人文意涵，傳承給莘莘學子及後起之秀，並期以持續發揚光大，讓大家更加認識擁有66年歷史，在當代戲劇史上具有重要影響與地位的「南海劇場」多元面貌與發展脈絡，同時重溫曾在南海劇場上演的經典與回響。

此外，為鼓勵民眾踴躍參觀，自即日起至3月31日止，凡與學生美術比賽特優作品展之主視覺「綻放藝彩．揮灑青春」或藝教館入口右側之「奇藝門」互動設施合照，上傳至個人Facebook並打卡、公開分享，即可至藝教館大門口志工服務臺於集點卡上加蓋指定章戳，集滿3個館所戳章（須至少跨一縣市集章），即可兌換「Muse大玩家---漫遊博物島」寒假聯合行銷活動贈品。

藝教館入口右側-力巴哈克奇藝門。(照片/教育部提供)

國立臺灣藝術教育館館長李泊言表示，藝教館的最大功能，就是要讓民眾更貼近藝術並融入生活之中；藉由欣賞藝術、開發心靈潛能，進而運用美學提升生活品質，歡迎社會大眾及師生在春節期間多加運用藝教館的藝教資源，不論是到館現場或是在線上均能以輕鬆的心情享受藝術帶來的樂趣及創意，享受一場豐富心靈之旅。

相關展覽活動資訊網址：https://www.arte.gov.tw/pro1_exh_nowlist.asp