國立暨南國際大學櫻花季今天開鑼，即日起至3月3日止，共計26天，除延續去年「櫻花」、「茶道」、「音樂」與「咖啡」等元素外，今年特別嘗試規劃夜間賞櫻活動。今天在暨大櫻花林的開幕活動特別邀請到暨大創校校長袁頌西擔任嘉賓，並由袁校長親手將澆灌器交付給現任校長武東星，象徵世代傳承，代表了讓暨大成為一所有名望大學的決心。

暨大首任校長袁頌西將澆灌器遞交給現任校長武東星，象徵永續校園的傳承與交棒。(照片/暨南大學提供)

暨大校長武東星表示，暨大從民國84年創校迄今，不像現在有上千株的櫻花樹與上萬棵的大樹，當年僅有黃土一片。而與會的嘉賓袁頌西校長就是從這樣篳路藍縷的環境中將暨大一點一滴建設起來，從5個研究所開始，到現在暨大發展成為6大學院，包含25個學士班、27個碩士班、7個碩士在職專班、13個博士班的規模。袁校長特別上台，將象徵澆灌櫻花樹的澆灌器交給武校長，也重申他所訂下的暨大校訓「誠樸弘毅、務本致用」，希望暨大學生能夠「誠實、誠信、誠懇」、「腳踏實地、樸實無華」，並且能夠懷有寬闊的心胸與國際的視野，在面對各種困難挑戰之下，奮勇向前。而務本至用，則是透過通識教育傳授中西優良價值觀，並將大學的價值發揮至服務社會與人群之上，這正巧與暨大近年發展成為大學社會責任USR第一品牌的理念不謀而合。

除延續去年「櫻花」、「茶道」、「音樂」與「咖啡」等元素外，今年特別嘗試規劃夜間賞櫻活動。(照片/暨南大學提供)

今年暨大櫻花季主題活動分別有：結合在地產業與特色，在櫻花樹下品茗的茶席活動，時間為2/17、2/18、2/24、2/25，計四天；結合地方資源，社區共榮、共好的社區營造活動，時間於為3/2、3/3；於2/18則有傳統環保的藍染技藝活動，染製出有櫻花圖示的手作圍巾；而3/2、3/3的櫻花聯盟教育市集x STEAM±℃則是暨大為家中有在學階段子女的家庭，準備的一場櫻花樹下的教育嘉年華會。

此外，於2/10~2/18的農曆年節以及2/24、2/25、2/28至3/3期間，將舉辦蛙寶市集與暨大騎跡親子遊憩活動；2/24有推廣在地種植的精品咖啡，並於瀰漫咖啡香氣的櫻花林間，一同品味生命美好的精品咖啡推廣活動；而令5、6年級生回味學生時期美好的清韻合唱團民歌演唱，將於2/18、3/2二天舉行；還有2/27至3/3期間，邀請慈濟行動環保車駐校，在櫻花林間推廣環保教育的永續生態教育車等。