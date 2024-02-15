國立科學工藝博物館與中華電信合作推出《電信@臺灣》常設展示廳，開展迄今已展出超過 900 件電信文物，呈現臺灣電信130年來的發展歷程，現場以實體文物及多媒體影音呈現故事，並搭配互動式遊戲，邀請民眾一起遨遊電信科技的過去、現在與未來。

隨著資通訊科技的進步，5G技術的推陳出新，科工館以中華電信的 5G 基地台為基礎，並在財團法人台灣電信協會經費協助下，在廳內建置一套結合實體與虛擬的 5G 行動導覽系統，有別於以往的導覽員解說方式，《電信@臺灣》讓參觀的民眾運用5G手機傳輸訊號，導入AR、動畫等虛實整合場景，實踐「運用新技術，認識老文物」的新舊對話，盡情探索電信文物。5G 行動導覽系統主要使用手機 AR 技術搭配闖關解任務，體驗內容分深、淺二種版本供民眾選擇，並有中、英雙語標示，讓外籍人士也可以一同參與體驗活動。

《電信@臺灣》展區位在科工館二樓，展廳裡也有許多新舊電信文物的軌跡，在〈電報的發明〉裡，實際操作電報裝置，試著打出SOS的摩斯密碼的求救訊號，〈步進式交換機〉撥通現場2支電話，了解步進式交換機如何運作，〈良心電話〉最早在警亭口試辦信用制公用電話，下方連接灰黑色錢箱，每次打完後將五角投入箱內，初期效果不錯，擴大於重要公共場所，之後改成委託商人代管。〈未來的一天〉介紹臺灣電信產業21世紀未來發展趨勢，電信科技將朝向「傳輸更多」與「傳輸更快」的方向繼續發展，人們的生活還會再因電信科技變遷，產生巨大轉變，〈小小測驗〉進入無障礙公共電話亭，面對各項電信Q&A測驗小試身手。

科工館《電信@臺灣》廳，每週六14時至16 時提供5G行動導覽，歡迎民眾全家一起到館體驗與遨遊實體與數位共同交織的空間中，在虛實整合的5G科技世界中快樂學習。《電信@臺灣》展廳資訊，詳情請參閱科工館官網最新消息：https://reurl.cc/j3rDlp。