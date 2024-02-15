社團法人社區大學全國促進會112年調查，計有60所社區大學，136條路線，路線類型包含文史、藝術、產業、生態、傳統技藝、地方創生等。全臺社區大學致力探索在地環境、歷史、文化、產業，藉由走出教室，進入社區，透過與社區的人事物互動，逐步建構貼近社區的多元學習設計，讓「社大小旅行」之走讀共學蔚為風尚。

為促進社區大學穩健發展，提升人民現代公民素養及公共事務參與能力，並協助公民社會、地方與社區永續發展，落實在地文化治理與終身學習，社區大學專法「社區大學發展條例」於107年正式公布施行，其中社大條例第3條說明，社區大學是提升人民現代公民素養及公共事務參與能力、協助推動地方公共事務、強化在地認同及地方創生、培育地方人才、發展地方文化、地方知識學及促進社區永續發展之終身學習機構。社大小旅行路徑的產生是由社大講師、社大學員及社大工作者以社群共學的模式，透過田野調查、導覽培訓、課程設計、協同教學、成果發表，共同耕耘、形塑而成。

136條社大小旅行，全促會精選推薦其中15條路線，能讓民眾更體會社大精神，認識社區民眾日常生活的不凡與深意。包含新北市永和社區大學之「當楊三郎遇見楊三郎」，從楊三郎美術館走到仁愛公園音樂家楊三郎雕像，沿途有很多精彩的故事，代表不同時期的永和，可以一窺永和的發展歷史；嘉義市嘉義社區大學之「閱讀走踏嘉義學」，從漫步於嘉義市巷弄間，隨處可見由阿里山檜木搭建的木構建築，城市的氣息充斥林業興衰故事，是居民的共同回憶；臺中市后豐社區大學之「圳路漫漫-葫蘆墩圳300年走讀」，葫蘆墩圳是豐原生命之河，面對孕育生命，造就地方蓬勃發展，小旅行將帶領民眾認識葫蘆墩圳開發文史、豐原近300年媽祖廟、青創店家、豐原糕餅文化；宜蘭縣羅東社區大學「BIKE宜蘭媽祖古廟 騎求平安」，由羅東社區大學、宜蘭社區大學共同合辦，帶領參加者騎乘自行車繞境蘭陽平原，藉由造訪宜蘭縣7間媽祖古廟、聚落、農田、水路、海濱等，感受宜蘭平原人文與自然的美好。

後龍鎮好望角牧羊古道環境學習圈（苗栗社大）。(照片/教育部提供)

教育部歡迎民眾至各社區大學報名參加113年度春季班課程，透過社大領路，一起體驗社大小旅行，探索在地歷史、文化、生態之美。