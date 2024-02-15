為讓青年及早體驗職場環境、探索職涯方向，同時也藉由青年的創意和專業能力，以協助非營利組織的發展，教育部青年署辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，邀請從事社區產業、推動社會公益相關的非營利組織提供暑期職缺，並由青年署全額提供1.5個月薪資。

112年暑假，「財團法人看見．齊柏林基金會」透過計畫媒合到3位青年學生，其中，來自淡江大學資訊與圖書館學系的余慈宣，負責影像擷取、底片整理與掃描工作，運用圖資系所學，與督導共同優化底片掃描的操作步驟，並製作詳盡的工作指引，提供未來新進人員教育訓練使用；國立彰化師範大學地理學系的游芷瑄，負責影像後設資料檢核，結合查詢圖資平臺與判讀地景的專業，協助建置約1,000筆數位典藏影像資料庫，讓齊柏林導演的影像作品得以長久保存，供未來運用於環境教育、學術研究、跨界合作等面向，展現更多應用價值；國立東華大學教育與潛能開發學系的黃冠魁，則負責環境教育兒童營隊與展場活動導覽工作，以數位地景影像作為教材，將基金會致力提倡環境、永續等目標，推廣給更多民眾。

余慈宣為臺灣空拍影像進行底片排序、定位及拍攝年份考證。(照片/教育部提供)

一個半月的職場體驗，3名學生除了學以致用，嘗試將所學專業融入到工作當中，同時也為基金會長期投入的議題帶來創新發想，以及建立更有效率的作業流程，顯示出計畫所帶來的雙贏成效；而這樣的表現，更讓3人榮獲當年度成果競賽臺北2場社會公益組第三名。

教育部青年署廣邀全臺非營利組織踴躍提案申請，詳情請至「RICH職場體驗網」(https://rich.yda.gov.tw)查詢，申請時間自即日起至3月8日中午12時止，全程採取線上操作，並提供懶人包範例、操作手冊，首次提案也能快速上手。如有計畫相關疑問，歡迎撥打免付費專線0800-885-881洽詢。