「歲末寒冬千里情 暖心暖意暖師情」，為關懷離鄉來臺就學境外生，龍華科技大學國際事務暨兩岸合作處特別在今年農曆春節前夕，邀請泰國、馬來西亞境外生圍爐，一同體驗包水餃樂趣及享用美食，一解思鄉之情，並分享校園生活點滴，讓這群遠赴海外求學的異鄉遊子，感受臺灣濃郁的人情味及傳統年節文化氛圍，歡慶龍年新春佳節。

秉持技職教育務實致用理念、為社會及產業培育優秀人才，龍華科大堅持特色辦學並積極拓展國際化，提升學子國際視野與移動力。尤其在新冠疫情逐漸趨緩後，該校境外生人數屢創新高，112學年度第一學期已有逾2千名境外生，是龍華大家庭不可或缺的重要成員。

除夕當日，為讓境外生在異鄉過年不孤單，龍華科大國合處、招生處及秘書室同仁，邀請近40位就讀海外青年技術訓練班的泰國及馬來西亞學子，一同前往兩岸交流中心尹主任家中圍爐包水餃，感受華人傳統新年熱鬧氛圍。而許多同學雖然曾吃過水餃，但要能親手包出水餃，則是一關關考驗；所幸在尹主任母親及龍華同仁等高手指導下，一顆顆象徵金元寶吉祥喜慶、渾圓飽滿的水餃逐漸成形，也有許多同學發揮創意，將水餃做成長的、扁的、燈籠、水母、斗笠、幽浮等各式造型，非常有趣。

除了享用美味佳餚，同學們和師長一起聊天、玩遊戲，現場洋溢喜悅歡欣，氣氛活絡熱烈。對於境外生來說，這是一個非常難得機會，大家可以聚在一起回顧並分享來台灣求學所經歷的點點滴滴。學生紛紛表示：「雖然無法返鄉與家人團聚，但心始終思念家園，這次能和龍華師長、同學們一起聚餐圍爐，包水餃、慶生真的很開心。」活動尾聲，學子們齊聲高唱龍華校歌，最後大家合影留念，紀念2024年相聚這一刻，展現奮發朝氣，迎接充滿美好的新年。