新北市教育局攜手復興商工將於3月16日在二二八和平紀念公園舉辦首屆「2024新北文藝復興盃全國高中職水彩寫生比賽」，目前已有超過1,500名來自全國各地的美術高手報名，將爭取總獎金11萬元以及最強寫生高手寶座。現場更有提供免費人像速寫，感受美感生活，歡迎大家共襄盛舉。

教育局表示，寫生為學習繪畫時最重要的訓練方法，是對學習藝術及繪畫技巧的關鍵能力，透過描繪細節和光影變化，對色彩學及觀察力具有啟發。本次辦理首屆全國高中職水彩寫生比賽，不只是讓孩子有個發光發熱的舞台，更刺激孩子擴大視野，在好手齊聚的場合淬鍊最強創意及技能。

承辦此次活動的復興商工，長年培育藝術人才，也是新北市藝術設計群頂尖群科學校，教育藝術人才無數，位居設計群科教學的領導地位，當日活動會場將安排學生組成的「薪傳隊」進行作品導聆，「人像速寫隊」提供限量公益速寫活動，此支隊伍成立於民國81年，代代傳承，藉由速寫勾勒出人物神韻，進行公共服務，已累積服務約38萬人次，此次擴大辦理，用藝術專業服務在場家長，更推廣美感教育。

校長陳效宗表示，首屆「新北文藝復興盃」寫生比賽專屬全國高中職生一起用藝術較勁，期待成為全國指標性藝術美感競賽，讓學生藉由現場寫生的參與，關懷人文風貌與體現自然永續的概念，激發繪畫長才。美術科三年級簡靚怡同學說，參與全國競賽是學校的傳統精神，尤其最考驗繪畫能力的寫生競賽，可以看到各路繪畫高手大展身手，因此非常期待這次的「新北文藝復興盃」，迫不及待想充分浸潤在美的活動中，更希望能夠獲得2萬元最大獎。

教育局表示，美感是生活的體驗，提供充分學生多元探索、實踐美感之時間與空間，促成美感實踐的價值核心在於共好與責任，此次寫生活動鏈結環境永續思維的省思、人文歷史的感知，並且在學生隊伍的公益服務中，實踐社會責任。歡迎全國高中職生於3月14日前報名（https://www.beclass.com/rid=284b4366584ef395cc80）。