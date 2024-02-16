新北市113學年度原住民藝能班將於4月起受理報名，金山高中原住民藝能班自今年4月1日起至4月12日前受理報名；樹林高中原住民藝能班自今年4月12日起至5月17日前受理報名，歡迎具學習潛力或有意願傳承原住民文化之國中畢業生踴躍報名，相關報名資訊可至金山高中及樹林高中官網https://www.slsh.ntpc.edu.tw/p/406-1000-14485,r43.php查詢。

教育局表示，金山高中及樹林高中提供多元學習環境，以「做中學」理念帶領原住民族學子動手製作服飾與部落踏訪，認識族群與保存原住民族文化精神，讓學生學有所長，發揮才能，表現相當亮眼。

金山高中原住民藝能班以「祭儀性樂舞」與「原住民族知識體系」為課程重點，最近一屆畢業生高達半數學生錄取國立大學。其中錄取國立東華大學法專班榜首的泰雅族學生林懷恩表示，為了解自己的民族文化，選擇就讀原住民藝能班，透過課程了解自己民族的根源，在學習期間發現原住民族常面臨法律上的困境，因此立志就讀法律系，期許未來能為原住民族貢獻自己的力量。此外，學校每年學生報考原住民族語言能力認證測驗，中級通過率皆高達90%以上，更致力培育學生挑戰中高級測驗；在學藝競賽方面更是全國原住民族語文競賽的常勝軍，於112年度全國語文競賽，共計5位學生榮獲特優，表現亮眼突出。

樹林高中有充足的學習環境及設備，有相應的舞蹈教室、服飾製作用具及16族的族服，排灣族學生Eljawm（排灣族族名）表示，在親手縫製、編織出自己所屬部落與家族的傳統服飾過程中，能認識部落文化，感受到家族的溫暖，並希望能繼承vuvu（排灣族語裡指的是祖父母輩）謙卑的精神，未來想從事社工工作，支持與陪伴部落老人家。另外，學校原住民藝能班升學率達9成以上，其中錄取國立大學更高達65%以上，學校具有堅強穩定的師資，為學生搭起知識的鷹架，讓孩子們有機會能展望世界，歷經多年的努力，學生表現令人讚賞。

教育局表示，為推動原住民族教育政策並支持原住民族教育體系課程發展之知識基礎下，新北市原住民藝能班安排多樣化傳統工藝教學、以人聲領唱與答唱的祭儀樂舞課程，傳承珍貴的原住民族文化寶藏。透過舉辦各領域傑出族人講座或暑假到部落實地踩踏學習，引導學生生涯探索，幫助民族文化認知與認同，協助原住民族學生自主發展。