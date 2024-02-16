在美國蓋提基金會支持下，最具規模的Taiwan Convening 2024國際建築工作營將在東海大學登場，將邀請世界八國之建築專家學者來台探討文化資產保存議題，共同解構雪梨歌劇院、代代木體育館等全球經典現代建築。

美國蓋提基金會從2014年開始，以「維持其現代」獎助(“Keeping it Modern”Grant，簡稱KIM計畫)，對全球經典現代建築保存與管理規劃方式研究的獎助，連續六年全球共77棟經典現代建築獲得獎助，也發展出了非常多元的保存方式，路思義教堂更是KIM計畫亞洲地區第一個獲得獎助的對象。建築系教授郭奇正說，東海校園早期被賦予「文化景觀」的文資身份，也曾經歷艱辛的文資身份認定過程，從教堂單棟的指定，擴及到原藝術中心、衛理會館與畢律斯鐘樓，此次的國際工作營邀請受獎助個案至東海進行經驗分享與討論，期待傳遞文化資產保存的新視角。

郭奇正說，東海建築系極力爭取籌辦世界建築國際工作營多年，將於2024年二月底於東海大學登場，包括雪梨歌劇院、丹下健三設計的代代木體育館、萊特設計的洛比之家以及美國、義大利、土耳其、智利等共八國經典建築保存團隊將來台參與此次盛會。活動主題將以「縉身現代：現代建築資產保存管理規劃的方法論探索」為主題，分享如何將建築物與所在地的人群、歷史與地理空間連結，及如何以多元方式找出地域文化的重要性。

郭奇正指出現代建築萌生於廿世紀初，因工業發展催生出嶄新的結構形式、材料與工法，形成多元的建築文化，然而試驗性工法缺乏長期驗證，造成經典現代建築因材料破壞或難以維護而面臨拆除，而導致近代營建技術的突破而完成的現代建築，多半年歲僅十餘年，還無法取得官方的文化資產身份保障，是全球現代建築保存共同面臨的問題與挑戰，此次國際研討會將於2月23日至2月25日舉辦，關於Taiwan convening更多相關報名資訊，請見：https://www.taiwanconvening2023.com。