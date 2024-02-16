為使幼兒園能透過系統化思維和管理策略的運用，有效提升園務工作效率和運作品質，邁向幼兒園優質管理，教育部國教署賡續委託國立嘉義大學辦理「幼兒園優質管理推動第三期計畫」，持續培育幼兒園優質管理推廣人員，於112年度辦理6場次幼兒園優質管理研習，共計199名教保服務人員參與，協助教保服務人員瞭解系統化管理概念。

國教署說明，為鼓勵教保服務機構將「目標（O）、計畫（P）、執行（D）、檢核（C）和改進（A）」系統化運作的精神運用於實務工作，透由基礎研習活動，讓教保服務人員自行報名活動，規劃由其自行申請的自辦基礎研習活動，並依據教保服務機構背景和需求量身打造課程內容。透過具備幼兒園優質管理及現場實務經驗的專業講師帶領，使參與研習的教保服務人員瞭解「滾動修正、持續提升品質」的精神。

另開設分區專業社群活動，讓具有相似背景的教保服務人員透過專業社群滾動式討論和實務案例分享思考解決策略，並培養系統化運作應用於自身實務工作能力。參與社群學員展現對於幼兒園優質管理上的需求回饋，由專業講師的帶領及學員間彼此交流與對談的方式，能培養邏輯思考能力。

南區分區社群實作討論中，學員於課程中學習和討論「建立圖像目標，釐清園務工作」，共同形塑教保服務人員和幼兒圖像，由幼兒園每天需要執行的工作，透過系統化運作思維，將圖像目標、工作實務進行連結後發展實踐策略，進而應用於園務經營管理及教保服務。

國教署表示，透過多元形式活動推動幼兒園優質管理，讓更多教保服務機構和教保服務人員能認識系統化運作OPDCA的概念，將系統化運作精神融入及落實於工作和生活中！

112年度南區分區社群-講師實作練習說明討論。(照片/教育部國教署提供)

112年度中區分區社群-學員與講師提問與討論。(照片/教育部國教署提供)