「2025雙北世界壯年運動會（World Masters Games 2025 Taipei & New Taipei City）」，由臺北市政府與新北市政府共同承辦，將於明年5月17日至30日在臺北市、新北市、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣市等6縣市68座場館辦理，共舉行35種運動競賽種類（其中9種運動包含帕拉組別），並訂於今年2月17日下午2時正式開放報名，歡迎全世界年滿30歲，愛好運動的國內外人士踴躍報名參加。

臺北市政府體育局表示，世壯運以「終身運動」及「全民運動」為理念，提供青壯年運動愛好者參加國際賽事的機會，報名成功的選手無需經過選拔，即可以個人名義參賽，而且能與國內外選手共同組隊，只要年滿30歲以上皆可報名；該賽會組委會對國人及在臺居留外僑提供報名優惠，其中持中華民國護照、國民身分證、健保卡或外僑居留證者之報名費為選手新臺幣（以下同）3,600元、隊職員1,800元、陪同者1,800元、12歲以下陪同者及帕拉選手助理員免費；持外國護照者的報名費為選手7,500元、隊職員3,600元、陪同者3,600元、12歲以下陪同者及帕拉選手助理員免費。

此外，組委會提供2階段報名折扣優惠，從今年2月17日至4月17日報名費7折優惠，4月18日至9月17日報名費8折優惠，鼓勵有意參賽的民間高手踴躍提早報名，自主訓練。

世壯運由國際壯年運動總會（IMGA）主辦，自1985年舉辦第1屆以來，每4年舉行1次，為結合運動與觀光旅遊的大型國際賽事。這次雙北承辦單位集結臺灣的自然生態、人文歷史、特色美食、在地文化等四大亮點，規劃30條自由行推薦遊程，以及30條團體旅遊遊程，預計在報名日同步開放線上販售，讓參賽選手可以在賽會期間暢遊城市景點，體驗臺灣山海之美。

教育部體育署表示，本屆賽會是世壯運首次在亞洲舉辦，開放全球30歲以上愛好運動的人士報名參加，與各國選手一同以運動會友，機會難得，歡迎國人踴躍報名參賽。詳細內容及報名網址請上2025雙北世界壯年運動會官方網站查詢（https://wmg2025.tw）。