臺灣一向以其豐富的常綠森林及濕潤氣候聞名，這些條件在過去大大減少了大規模森林火災的發生，但現在，臺灣的氣候和生態環境正在發生變化，引發了學界的擔憂，包括玉山國家公園在內的國內近期發生的幾次森林火災事件，也凸顯面對氣候變遷，更顯現火災管理與預防策略的緊迫性。由中興大學與美國猶他州立大學跨國合作一項最新研究，對不同氣候情境下未來森林火災風險進行了全面分析，指出臺灣森林火災風險呈現增加的量化趨勢，這一發現與過往形成了鮮明的對比。此研究之作者群包括興大柳婉郁教授、美國王世宇教授、俞鈜文博士生。

該研究發表於國際頂級期刊《Climatic Change》期刊，在農業部林業及自然保育署支持下，研究團隊使用基於天氣觀察的森林火災天氣指數系統，並結合多個氣候模型模擬，分析從2021年到2100年在不同暖化程度下的預測，研究結果顯示臺灣森林火災天氣的嚴重性未來將明顯增加，特別是在11月到4月的乾季，顯示森林火災高峰季節將因降水特性和溫度上升的改變而提前到來。

研究同時指出，火災天氣嚴重性的增加在不同地區表現出差異，這在北部和中部的臺灣其風險更為顯著。此外，預測還強調了天氣狀況、臺灣火災對全球溫室氣體排放的敏感性，顯示未來火季延長和植被類型改變有顯著關聯性，需要採取調適性管理策略。

國立中興大學的柳婉郁教授指出：「我們研究成果中，這些預測的實際影響在近期幾場林火事件得到證實，例如2023年6月苗栗縣大湖鄉的森林火災和2023年4月高雄的火災，這些事件因地理位置和所需的大規模資源投入而難以管理，凸顯了將氣候變化預測整合進森林火災風險管理的重要性。我們的研究顯示，未來森林火災風險將顯著增加，因此有必要重新評估現行的森林火災管理策略。」她強調未來臺灣將不能置身事外，調適氣候變遷對於保護森林生態系統和人類生命財產將十分重要。

美國猶他州立大學王世宇教授也表示：「將最新的氣候預測融入森林火災風險管理中，將可大大幫助臺灣發展出更有效的策略，以減輕森林火災的影響。因此，我非常樂見林業及自然保育署目前很前瞻性開發出林火預警評估系統，為未來可能的林火提供風險預測，當然政府與社會必須持續共同努力，通過精進相關法令與提升防火教育來減緩與調適氣候變遷對臺灣安全、生物多樣性及福祉帶來日益增加的威脅。」