「風告訴我」、「季節雨」、「浮雲遊子」等曲，是四、五、六年級生最為回味的校園民歌之一。美爆了的國立暨南國際大學櫻花季今年再次邀請民歌界頗具盛名的清韻合唱團蒞臨演唱，分別於2/18及3/2二日舉行。一名五年級生遊客表示：「在一片花海的暨大櫻花樹下，聽民歌、品好茶，真是件美好與幸福的事。」

清韻合唱團夥伴於美麗的暨大櫻花樹下合影。(照片/暨南大學提供)

櫻花季活動從2月7日始至3月3日共計26天，今年除了延續往年「櫻花」、「茶道」、「音樂」、與「咖啡」等元素外，特別嘗試規劃夜間賞櫻活動。此外，暨大特別邀請清韻合唱團擔任協辦單位，並進行公益性的演唱。暨大主任秘書曾永平透露，該團於111、112年暨大櫻花季活動期間，透過大眾對清韻理念的支持與認同所獲得的愛心收入計有$83,830元，此金額全數轉捐給埔里的菩提長青村以支持在地成功老化的老人關懷服務。

清韻合唱團團長張百潭指出，清韻是一群以歌唱演出服務回饋社會的「民歌傳唱手」，夥伴們熱愛民歌，每月固定於台中火車站、彰化溪湖糖廠、溪州公園與草屯工藝中心等地進行公益演唱，藉由歌聲為社會帶來歡樂與感動，願用熱忱分享愛與關懷，讓人間處處充滿幸福與溫暖。清韻合唱團18年來已進行逾400場的公益演出，目前公益捐款依有據資料累計，已達554萬1732元。

櫻花季期間，民眾可自備坐墊、休閒座椅、茶具、帳篷等物品，在櫻花樹下布置專屬的野餐區。(照片/暨南大學提供)

暨大櫻花季期間，民眾可前往暨大走春踏青，享受民歌。自備坐墊、休閒座椅、茶具、帳篷等物品，於櫻花樹下布置專屬的野餐區，賞心也賞花。