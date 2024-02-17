113年學測將於2月27日公布學測成績並開放成績查詢，旺旺中時媒體集團持續關心青年學子與教育，為協助學生依據自己的興趣和性向，正確選擇大學校系，於考生收到成績單後的第一個周末3月2日至3月3日舉辦2024大學暨技職校院多元入學博覽會，提供全方位服務，協助學子掌握關鍵。

大學博覽會各家學校攤位皆提供專人諮詢與介紹。(照片/大學博覽會提供)

時際創意傳媒長年積極投入教育領域，至2024年已滿30年，希望透過各種新媒體與展覽為青年學子打造一個經濟且多元的資訊平台。為了讓學生能夠更清晰地了解自己的未來發展方向與拿一個好成績。考前，夢想淘心室Podcast特別邀名師製播，國英數社自考前三十天贏攻略專題；以及學測考後製播學習歷程、書審資料撰寫與面試技巧等專題節目，提供青年學子最新最有效率地應試技巧和策略，幫助考生在考場上取得優異成績。此外，私立大專校院學雜費減免政策於2月上路，每學年可減免新台幣3.5萬元，大幅拉近公私立學校差距，學子在選擇校系時可以有多選擇。

大學博覽會各攤位提供學子諮詢。(照片/大學博覽會提供)

中國時報副社長暨時際創意傳媒總經理王儒哲表示，作為主辦單位，我們深感榮幸地迎來了大學博覽會的30週年紀念。這不僅是一個值得紀念的里程碑，更是我們持續致力於教育產業的證明，預祝今年的大學博覽會能夠再創新高。感謝各大專院校多年來的熱情參與與支持，每年透過這個博覽會，成功地為眾多青年學子與各大學之間建立了一座橋樑。王儒哲強調：「我們這個平台已經幫助了眾多青年學子尋找到他們理想中的學校，同時也為各大學提供了一個篩選出最符合其特色與需求優秀學生的機會。」

大學博覽會現場。(照片/大學博覽會提供)

2024大學暨技職校院多元入學博覽會將於3月2日至3月3日在台北與高雄兩地同步舉行。北部於台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )、南部於高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)。活動時間為上午十點至下午五點，除了實體展，3/2-3/3日也同步於中時新聞網進行線上直播，確保全國各地學生都能參與博覽會。本屆實體展香港五大名校聯袂來台參展並辦理面試，香港城大、香港教育、香港浸會大學、香港科大、香港理工大學、有意報考的同學可持續關注2024大學博覽會的相關訊息。