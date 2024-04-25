龍華科技大學電子工程系五專部三年級陳羽暄、藍竑縈、李冠儒、葉子維同學，從專一開始就在電子系指導老師馬原懷助理教授帶領下，進行師徒制方式學習並參與各項專案及競賽，曾獲得AERC 亞洲機器人運動競技大賽「輪型機器人競速挑戰」第一名、「無限組-AI機器人衝出封鎖線」第一名、「無人機智能編程挑戰賽」佳作等多個重要獎項。師生團隊加入逢甲大學科研火箭計畫，協助小型科研火箭於去年11月順利發射成功，表現非常優異。

龍華科大電子系主任黃信雄表示，該系自104學年度新招五專生，第一屆畢業後大部分都留校繼續就讀二技，也有部分到職場就業。這幾年該系五專老師都鼓勵學子走師徒制方式進行學習，不只是學習課堂上知識，並由學生依據自己興趣，尋找適合的指導老師進行深度的技能學習，學習到一定程度後，老師都會帶領學生參與比賽，從比賽競爭中歷練技術。

黃信雄指出，因為五專部授課老師都是來自電子系大學部的教授級師資，因此各指導老師也會依據學生能力給予適當的研究內容或是產學合作的學習機會，從實務中讓學生將課堂知識實際應用在案例中。而像這樣的研究或是研發機會，在一般學制上，大多是要等到大四的預研生或是研究生才會有機會參與教授計畫，而龍華科大電子系五專部，因為師徒制的關係，就可以在專二、專三參與到教授的研究計畫，是一個非常好的成長機會，讓學生能夠更早的獨當一面，學習負責和思考未來。

例如，與逢甲大學合作進行國家太空中心小型科研火箭計畫，龍華電子系馬原懷師生團隊，負責項目為火箭飛行控制系統以及地面導航遙測系統之設計，其中就有電子系五專3位同學參與研發計劃。馬原懷認為五專學子可以參與科研火箭研發計劃，是一個很好的學習與觀摩機會，除了可以提升個人技術、參與跨校溝通與技術整合過程，並觀摩其他學校碩博士生的技術水平和學習研究態度，對於個人視野都能提升成長。

負責最終啟動發射的五專生陳羽暄表示，親自參與火箭發射過程，是這輩子難忘的經歷，更從中學習到程式應用不僅限於軟體開發，而是可與火箭進行整合應用，達到遠程控制。五專生李冠儒則認為，能夠參與火箭發射計畫不僅提升他的技術能力，還培養其在團隊協作和問題解決方面能力，為未來的專業發展打下堅實基礎。

龍華科大校長葛自祥指出，學校104學年度起陸續增設化工與材料（現為半導體工程）、機械、電子及電機工程科五專學制，以培育優質實務人才。為鼓勵國中學子踴躍就讀五專，學校為每位五專生量身打造適合方案，提供完整一貫求學、留學及就業多元選擇。同學可選擇8年一貫碩士學位，從專一直升至研究所畢業；或是選擇4年專業訓練+1年實習+二技學位；也可以選擇五專畢業赴海外姊妹校2年留學，獲得國內外雙學位，學子的職涯發展出路非常寬廣。

葛校長強調，就讀龍華科大五專學制優勢，除了提前享有大學完善教學資源外，五專前3年免學費、後2年每月有企業贊助的生活助學金或實習津貼，在學期間學費全免，學生能安心就學。學校並建立完善就業輔導與媒合機制，開設專業證照及英檢證照輔導班，輔導考取勞動部證照及職場所需相關認證，為未來投身職場增添保障。