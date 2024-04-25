為慶祝佛陀誕辰，玄奘大學謹訂於今年5月1日上午九時，於玄奘大學圖資大樓一樓大廳舉行浴佛祈福大典活動。這是玄奘大學第十二次舉辦浴佛祈福大典，甚受全校教職員生之重視。

今年浴佛大典，全名為《穿越時空感恩月～佛誕節國際文化活動》，由玄奘大學、新竹市佛教會與慈濟新竹聯絡處聯合主辦，玄奘大學宗教與文化學系、清涼禪學社、宗教與文化學系系學會、宗教與文化學系系友會承辦，新竹市佛教界各寺院、中華民國際藏傳研究會、大乘林佛學會、菩提樂林佛學會、大同世界慈善會、台中三寶護持會、佛教弘誓學院等各單位大力支持與協助，共同協辦。

本次佛誕節，結合教育、藝術、科技、環保規劃國際文化十活動：義診服務、祥獅獻瑞與藏傳金剛舞祈福、千手觀音敦煌融入孔雀舞蹈、寶來屋印度舞蹈搭配時裝走秀、佛教三大傳承祈福、香湯浴佛、無痕蔬食自助餐、瞻仰玄奘大師頂骨舍利、XR科技體驗「向佛陀獻花」、國際藝文活動表演：街舞、國術表演、印度舞蹈、吉他演奏、學生多元創業擺攤：手搖咖啡、印度料理、印度水果冰、手部印度彩繪、美甲彩繪、美其林蛋糕及文創作品等。

預計邀請出席的與會來賓有新竹市高虹安市長、邱臣遠副市長、鄭正鈐立法委員、印度台北協會，駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxamanbhai Yadav）會長、達賴喇嘛西藏宗教基金會格桑堅參（Kelsang Gyaltsen Bawa）董事長、新竹市衛生局陳厚全局長、新竹市政府民政處施淑婷處長、宗教禮儀課黃忠議課長、新竹市陳啟源議員等將出席本次大會活動。

慶典將有愛勢太鼓團以熱烈的鼓陣與祥獅獻瑞助慶掀開序幕，接著由中華民國國際藏傳佛教研究會的僧侶們以四種藏傳法器（法螺、長角號、哨吶、銅鑔鑼）吹奏梵樂以迎賓，本校宗教究所的七位藏僧（格西與堪布）同學以及菩提樂林佛學會六位藏僧代表將呈現藏傳佛教「金剛舞」以祈福，大同世界慈善會則將以「千手觀音敦煌舞（孔雀舞蹈）、印度寶來屋舞蹈（時裝走秀）。

助興節目結束後，浴佛大典正式開始，將由藏傳佛教與南傳佛教代表誦經祈福，祝禱國運昌隆、世界和平，佛日增輝，法輪常轉；祝福與會大眾身心安康，六時吉祥，接著舉行漢傳佛教「香湯浴佛」儀式。

本次活動期望能帶動校園青年、社區民眾與公益團體共襄盛舉，推動愛護生命、節約資源，節能減碳等理念，學習知足與感恩。浴佛大典現場，將舉行「無痕蔬食自助餐」，由新竹市佛教會、佛教慈濟基金會新竹聯絡處、法王寺、法源講寺、圓光寺、翠壁岩寺、萬佛禪寺、智觀寺、福林堂、海會禪苑、宏修禪苑、靈隱寺、養德禪寺、永修精舍以及中壢佛教弘誓學院，以歡喜心提供豐富美味的蔬食佳餚與上好茶點來款待與會大眾。主辦單位鼓勵大家盡量自備餐具，以實際行動響應減塑愛地球運動，以為環保盡一份心力。

活動多元而有趣，是一場突破傳統、別開生面的浴佛大典。5月1日無法到現場來的觀眾，歡迎於上午9時收看直播踴躍參加，共襄盛舉。