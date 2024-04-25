準總統賴清德將於5月20日上任，新一屆內閣名單及國安團隊，中興大學共有8位校友及教授入閣，發揮專業為國所用，包含行政院院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、農業部長陳駿季、海委會主委管碧玲、人事行政總處人事長蘇俊榮七位為興大校友，今日準總統賴清德宣布留任的國安局長蔡明彥則為興大國際政治研究所教授。

行政院院長卓榮泰民國73年畢業於興大法律系；行政院秘書長龔明鑫民國86年畢業於興大經濟學研究所博士班；交通部長李孟諺民國77年畢業於興大環境工程學系；法務部長鄭銘謙民國69年畢業於興大法律系；農業部長陳駿季民國69年、71年與79年畢業於興大農藝學學士班、碩士班及博士班；海委會主委管碧玲民國68年畢業於興大公共行政學系；人事行政總處人事長蘇俊榮民國72年畢業於興大統計學系。國安局長蔡明彥為興大國政所教授，106年起陸續擔任國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表、外交部政務次長，112年1月31日接任國安局長至今。

興大校長詹富智表示，興大創立至今105年，設有文、農資、理、工、生科、獸醫、管理、法政、電資、醫、循環經濟、創產國際12大學院，為國內文官培育的重要搖籃，校友任職公部門的人數逾7千名，為各大學之冠，簡任及薦任官等人數，亦為各大學之冠，為臺灣公共服務發展的重要骨幹。從基層到部會首長，皆可見興大人務實專精，發揮所長。此次興大共有8位校友與教授延攬入閣、出任重責，師生們皆感榮耀，興大也樂於持續擔任政府要策的專業智庫，共同為國家的進步與發展盡棉薄之力。