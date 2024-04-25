第七屆《芒果要的就是你》暑期實習活動網路報名啟動！主辦單位中華兩岸文經協會偕同時際創意傳媒，4月25日前往培育許多優秀傳媒業界大咖校友的世新大學，進行《2024第七屆芒果要的就是你》海選辦法說明，活動現場座無虛席，百餘名來自廣電系、新聞系、口傳系、傳管系等大一至大四的學生到場聆聽，並熱情提問展現企圖心。

《芒果要的就是你》自去年疫後重啟，再度得到傳播大眾的熱烈關注，收到各大高校傳媒科系學生私訊，敲碗詢問今年度活動的相關日程及報名辦法。主辦單位中華兩岸文經協會王雅芬秘書長表示，今年預計海選出50名優秀芒果學員前進湖南廣播電視集團開展為期一個月的暑期實習之旅，往年實習職缺包含湖南衛視《你好!星期六》、《唉呀好身材》、《時光音樂會》、《新聞大求真》、芒果TV《披荊斬棘的哥哥》、《乘風破浪的姊姊》、風芒APP等。

擔任主講人的中華兩岸文經協會王雅芬秘書長。(攝/劉安婕)

據世新大學研發處產學合作中心的鄧智光老師透露，本次說明會報名熱烈，共有136名學生報名參與，因考量表定的教室座位不夠，報名表單更是提前關閉，但關閉後仍接到同學們電話詢問，可見同學對《芒果要的就是你》說明會的到來期待已久，報名情形對比去年可謂是盛況空前。

廣電系大三生陳姳亘同學(左)以及廣電系大四生謝檸暄同學(右)合影。(攝/廖忻欣)

就讀廣電系大四的謝檸暄同學表示，自己去年在報名截止後一個禮拜才得知這個活動，只好飲恨觀望，等待今年活動舉辦再把握機會，已經在台灣實習過的她希望能透過參加《芒果要的就是你》跨出舒適圈、看看外面的世界，期望未來能至大陸或韓國做節目，成為一名優秀的製作人；現為廣電系大三生的陳姳亘同學則是對傳媒產業充滿興趣，而《芒果要的就是你》多元的實習職缺和活動正好能讓她在媒體產業多方探索和嘗試，希望未來可前往大陸上海等地發展。

活動現場座無虛席，百餘名來自廣電系、新聞系、口傳系、傳管系等大一至大四的學生到場聆聽。(攝/劉安婕)

2024第七屆《芒果要的就是你》報名即日起至5月30日23：59止，歡迎各大專院校不限科系，擁有台灣身分證之台生、陸生、港澳生踴躍報名參加，更多活動相關資訊請詳閱活動簡章，或聯繫FB官方粉絲專頁「芒果講習所」、LINE官方帳號，若有任何問題，歡迎來電詢問02-2308-7111#6250景小姐。

活動簡章：https://drive.google.com/file/d/1ErbGRPxirYtk9DXlOio-xXY6wBbUi4CB/view

報名連結：https://forms.gle/nh3ELFNzM57nMnfM7

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