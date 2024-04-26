《2024年芒果要的就是你》實習活動開放報名後，獲得許多大專院校校方的支持與學生的關注，詢問度相當高。湖南廣電集團近年來不斷創新製播深受觀眾們喜愛的優質節目，而本次活動將通過海選的方式選出50位優秀的學員前往湖南廣電集團進行為期一個月的實習，4月25日主辦單位來到輔仁大學進行分享，為有興趣的同學解惑。

輔仁大學傳播學院學生到場聆聽《2024 芒果要的就是你》說明會（攝/李品臻）

輔仁大學傳播學院副院長黃乃琦副教授表示，輔仁大學近年強調多元交流的理念，希望學生能實際去感受職場的經驗。輔仁大學每年都有優秀的學生至湖南實習，學以致用的於畢制中呈現，並被多家電視台看中，這難得的機會千萬別錯過。

輔仁大學影傳系大二許翰騌同學（攝/李品臻）

實習分享會現場，坐滿許多傳播學院的學生，認真的紀錄，希望今年有機會爭取到湖南衛視實習的名額。其中影傳系大二的許翰騌同學表示，對本次實習活動有很大的興趣，為此把目前所學的技能再次加強基礎，並且已經開始找校內老師寫推薦函，就是希望能拿到去湖南衛視學習的門票。而影傳系大二的蔡啟鵬同學，對於外景節目及選秀節目有高度興趣，一個節目的企劃、流程製作是如何運行的，都充滿好奇，期望能夠有機會一探究竟。

輔仁大學影傳系蔡啟鵬同學（攝/李品臻）

《芒果要的就是你》第七屆報名即日起至5月30日止，預計選出50名最優秀的學生前往湖南廣電集團進行為期近一個月的實習，報名資格：不限科系在學學生、研究生，擁有台灣身分證之台生、陸生、港澳生，有興趣者歡迎報名參與海選，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲專業查詢或私訊詢問。

活動簡章：https://drive.google.com/file/d/1ErbGRPxirYtk9DXlOio-xXY6wBbUi4CB/view?usp=sharing

報名連結：https://forms.gle/nh3ELFNzM57nMnfM7

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