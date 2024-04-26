夢想淘心室4月26日【創時空】邀請空中瑜珈舞蹈體育協會創辦人王蘭至節目中作客。王蘭在初入職場時有了有別以往的想法，所幸轉換跑道投身瑜珈行業。

夢想是賺大錢的王蘭，大學時學的是財經類型的科系，上班之後發現在這個社會中有其他工作是有一定收入的同時，又是自己喜歡並且有意義的，為此她開始思考人生是否有別的選擇，慢慢轉換跑道，成立全台灣第一個空中瑜珈舞蹈協會。

自民國106年創立空中瑜珈以來，目前已培訓出上百位師資，參與師資培訓的人橫跨美國、韓國、香港、馬來西亞。透過這些跨國版圖，讓更多人知道空中瑜珈的益處及趣味。

有別於其他運動項目，必須達到精確的數量的仰臥起坐或是其他訓練項目，來達到運動指標，空中瑜珈有著更多元的訓練方式。完成空中瑜珈一個動作需要啟動不同部位的肌肉，這就不得不提到空中瑜珈的起源是為了要復健、療癒，在這個背景之下就能達到很多運動效果，而不是只訓練單一的身體部位。

成立空中瑜珈舞蹈協會後，她希望能夠推廣給一些想了解空中瑜珈的人，無論是有無瑜珈經歷或是年齡的大小，只要想嘗試，王蘭都願意敞開大門位學生們服務，以鼓勵式教育的方式，讓剛接觸的學子們能更願意嘗試。

她提及印象深刻的教學經歷，曾經有一名物理治療師在上完課後想把所學結合在治療裡，還有一位70歲高齡的學生來參加師資培訓，在課程結束後有了不一樣的體悟，成功突破自我。這些來自各行各業，懷揣著不一樣的目的來上課的學生，讓王蘭覺得自己的教學更有意義。

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