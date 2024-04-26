113年全國中等學校運動會25日下午在臺北市立大學博愛校區中正堂舉行閉幕典禮，由教育部體育署鄭世忠署長與林奕華副市長宣布此屆全中運圓滿落幕，並將會旗從臺北市林奕華副市長手中，交接給下屆主辦的臺南市葉澤山副市長。

競技體操高男組由大同高中江禹利摘銅。(照片/臺北市政府教育局提供)

閉幕典禮中播放全中運籌備過程及賽事的精彩紀錄，頒發田徑、游泳團體錦標獎及運動精神獎等獎項，象徵著每一位參與者在此共享成功的時刻，這場運動盛事不僅是一場比賽，更是一個共同奮鬥、共享喜悅的盛會，113年全中運也成為一個共度挑戰、共享成功的場所。

臺北市今年得獎再度破紀錄，榮獲147面金牌、123面銀牌、144面銅牌。其中競技體操高女組個人全能由臺北市數位高中楊可玟摘金、同校隊友廖奕淳拿銀牌，競技體操臺北市選手不僅拿下國女、高女和高男組三面金牌，高男組更包辦前三名，分別是南港高中李明亮握金，分數突破個人最佳，南港高中劉彥甫奪銀、市立大同高中江禹利摘銅。

臺北市今年得獎再度破紀錄，榮獲147面金牌、123面銀牌、144面銅牌，位居全國之冠。(照片/臺北市政府教育局提供)

桌球項目北市誠正國中首度完成國男組四連霸，高男組松山家商衛冕成功近六年第五冠，戰果豐碩。松山家商張佑安幫助學校拿下高男組團體戰金牌完成二連霸。羽球項目國女組北市立大同高中陳思璇單、雙打兼點完成二連霸，近七年第五次封后。

今年(113)是北市繼112年取得全國第一後，連續兩年金牌數、總獎牌數及總錦標成績皆居全國之冠，再創本市參加全中運近10餘年來新高，更囊括多項團體總錦標第一名，表現十分優異。