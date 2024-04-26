南華大學積極響應低碳永續政策，近幾年大量降低紙本書採購，並逐年增購電子書，更加入UDN、iRead 、HyRead 電子書聯盟採購，目前全館共有270萬本電子書。

繼111年與全國131所高中職校，進行電子書資源共享簽約儀式，獲得廣大迴響，今年於4月25日更與75校簽HyRead 約，成為全國最多夥伴的大學。當日也進行「元宇宙藝想空間」開幕式，並帶領大家從實境走進虛擬的元宇宙空間，體驗元宇宙無限可能的藝術世界。

南華大學林聰明校長表示，推廣電子書，除了其便利性，更能落實無紙化、節能減碳，實踐環境永續的理念。(照片/南華大學提供)

南華大學林聰明校長表示，網路的盛行，漸漸改變人們的閱讀習慣，電子書不受時間與空間的限制，亦可以隨時隨地借書還書。推廣電子書，除了其便利性，更能落實無紙化、節能減碳，實踐環境永續的理念。林聰明也提到，電子書資源成本比紙本書籍相對高，對於經費有限的高中端推動不易，有鑑於電子書具有無遠弗屆的特性，因此秉持著資源共享的理念，與高中職校進行電子書資源共享簽約，共同提升年輕學子的閱讀習慣。

弘文高中校長張輝政及嘉義高工校長陳瑞洲皆表示，非常感謝南華大學無私的將電子書資源與高中端共享，自111年合作簽約後，高中生使用率逐年提升，尤其是在撰寫小論文時，電子書平台的使用率更高。未來也會持續鼓勵高中生多加善用電子書資源，提升閱讀量，充實自我。

「緬懷星雲大師專區」，結合AR、VR及AI技術打造「元宇宙藝想空間」。(照片/南華大學提供)

當天除了與高中端進行電子書簽約儀式，也正式啟用「緬懷星雲大師─元宇宙藝想空間」，今年二月是該校創辦人星雲大師圓寂滿一週年，因此將設置在圖書館的「緬懷星雲大師專區」，結合AR、VR及AI技術打造「元宇宙藝想空間」。該場域是由圖書館及產品與室內設計學系師生規劃設計，將藝術結合科技，呈現會動的AR畫作、多人導覧虛擬實境展覽館、星雲大師故事互動遊戲、祈福互動天燈以及星雲大師Al指點迷悟等多元化的互動內容，藉以讓大家更加認識星雲大師以教育、文化、科技、藝術弘法的理念之外，也能操作VR體驗星雲大師辛苦書寫一筆字，義賣辦學的苦心。