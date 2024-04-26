靜宜大學鼓勵教師走出學校對接產業，設立14個學術研究中心協助產業升級，落實學用合一。近日靜宜與捷年集團台北一莊產學合作，攜手成立「靜宜大健康產學合作培育基地」；培育大健康人才，共同研發中草藥寵物等保健食品，及進行生態環境教育與觀光休閒等跨域合作。

靜宜大學與捷年集團台北一莊產學合作，攜手成立「靜宜大健康產學合作培育基地」。(照片/靜宜大學提供)

捷年集團總裁呂台年指出，為順應世界潮流及國際環境發展趨勢，該集團旗下的台北一莊生態園區秉持生態優先理念，以創新理念種植有機中草藥，積極朝向淨零排放、有機栽種、友善養殖等淨零永續的生態循環休閒莊園邁進。並鏈結產官學界專家，逐年擴展種植面積及價值。未來將攜手靜宜大學的中草藥、食品營養及觀光等專業，全方位提升國際競爭力。

靜宜校長林思伶說，因受全球極端氣候的影響，需積極培育友善地球及愛護環境的年輕學子。學校正推動新博雅大學，強調關鍵第一年，體驗學習與產業連結，協助學生在實習體驗中找到學習動機，並提前瞭解職場現況，以因應快速變動的環境。

靜宜大學與捷年集團台北一莊產學合作，攜手成立「靜宜大健康產學合作培育基地」。(照片/靜宜大學提供)

林思伶指出，靜宜與台北一莊產學合作簽訂MOU，並攜手成立「靜宜大健康產學合作培育基地」，這不僅是環境教育基地，更是大健康產業園區。為保持基地的有機，不能干擾原生動植物，需要用愛來維護，也以愛來讓基地欣欣向榮。

林思伶強調，未來將配合園區發展計畫，透過食營、觀光等系所專業，並結合外籍學生，攜手讓台北一莊成為國家級的產業園區、東南亞最重要的活動性博物館；同時加速台灣在藝術或建築的轉型升級。

靜宜大學與捷年集團產學合作，攜手培育大健康人才。(照片/靜宜大學提供)

捷年集團總經理林克謨表示，台北一莊位於台灣東北角新北市貢寮區佔地120多公頃，加上園區內的國有地，形成約268公頃的生態園區，期待未來與靜宜大學的產學合作，能創造互利多贏的產業鏈；台北一莊是靜宜大學於北部的另一個家，期待透過合作與交流，共同提升競爭力。