中臺科技大學長期深耕大健康產業，以培育社會所需具「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」之產業專業人才為教育目標。學校在113學年度開辦學士後護理系，並持續招收資訊管理系、環境與安全衛生工程系以及學士後學位學程教保員專班，各學士後專班透過與企業和機構結盟合作，結合學術教育與實踐培訓，共同打造跨域專業人才培育的新模式。

結合學術教育與實踐培訓的新模式，是培育專業人才、推動產學合作上的一次重要探索。(照片/中臺科大提供)

4月26日中臺科大迎來一場與產業界密切鏈結的盛會，邀請醫院、各大公司、社福協會及幼教機構，共同見證教育機構與產業的緊密結盟合作。

中臺科大校長陳錦杏教授表示，這種緊密的產學合作不僅有助於培養更符合市場需求的高素質專業人才，也能提升國內產業的競爭力，透過與企業和機構的合作，為學生的成長和發展搭建更好的平台和機會。此舉措不僅響應聯合國永續發展目標「SDG 8良好工作及經濟成長」及「SDG 17促進目標的夥伴關係」，更體現中臺科大一貫的教育理念，將技術專業與社會服務相結合，為未來的社會發展做出積極貢獻，有效實踐「SDG 4優質教育」。

產學合作不僅有助於培養更符合市場需求的高素質專業人才，也能提升國內產業的競爭力。(照片/中臺科大提供)

此次學界與產業的溝通結盟，結合學術教育與實踐培訓的新模式，不僅是一場學術盛事，更是中臺科大在培育專業人才、推動產學合作上的一次重要探索，相信透過這樣的合作，將為產業帶來更多的創新力量，同時也提供學生寶貴的機會，藉由專業課程精實培訓，在履歷上增添第二專長的亮點，為未來職涯發展打開更加寬廣的道路。