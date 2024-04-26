國教署說明，學生申請變更就學區經審查通過，免試入學報名方式即轉變為個別報名，新就學區內各高級中等學校招生對象、名額、報名辦法、比序項目等資訊，及志願選填、報名、錄取公告、報到等重要日程，請學生務必多加留意，以免權益受損。

國教署也提醒每一位學生，在選填志願時務必考量生涯發展紀錄手冊及生涯發展規劃書，參酌免試入學志願模擬選填時，學校所給予的輔導建議，與導師及家長共同討論，選擇適宜的學校就讀，並依照後續放榜（7月9日）及報到日程（7月11日）辦理相關事宜，即早做好高中入學準備，順利銜接高中學校生活。

相關資訊可至各就學區免試入學委員會網站查詢，或下載簡章參閱，亦可至「國中畢業生適性入學宣導網站」（https://shs.k12ea.gov.tw/site/adapt-k12ea）連結至各直轄市、縣市12年國教網查詢，紙本簡章並已同步發售。