國立臺南大學近年積極發展綠能科技，培育永續人才，該校太陽能電池中心特於世界地球日舉行「太陽能電池循環經濟產業聯盟」成立大會，邀請學術界與產業界共同簽署「低碳循環承諾書」，為淨零碳排的目標貢獻一份心力。

南大太陽能電池中心傅耀賢主任於成立大會中表示，太陽能電力在未來將承擔全世界一半以上的電力，也將產生為數可觀的太陽能板廢棄物，根據國際再生能源總署資料顯示，在2050年將會有超過2.1億噸廢棄物重量，因此，材料能回收、循環再利用，一直是近幾年許多單位關注的重點。在做法上，從源頭的材料如何重新的設計，讓太陽能板變得易拆解、易回收等，才是終極的解決方法。而現有的太陽能板，也需要有符合各國法規的解決方案來處理，因此，會中也邀請鴻躉股份有限公司洪嘉聰執行長，介紹目前開發的物理化設備技術如何創造出太陽能電池的回收循環經濟，此外，台塑公司黃偉華專員也介紹了台塑公司如何進行回收塑膠材料的再利用方式，希望透過產學交流與合作，引發大家的創意，讓太陽能板能夠發電又不製造廢棄物。

邀請學術界與產業界共同簽署「低碳循環承諾書」，為淨零碳排的目標貢獻一份心力。(圖片/台南大學提供)

當天有近30家公司參與成立大會，包括有東鋐國際股份有限公司、台塑公司、聚恆科技股份有限公司、光宇應用材料股份有限公司、寶島陽光再生能源等公司，傅耀賢主任也表達了對聯盟未來的展望：「希望透過太陽能板回收技術，不僅能創造新興產業經濟，也能解決廢棄太陽能板汙染的問題，達到「循環經濟」、「資源永續」的終極目標。