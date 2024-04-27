國立暨南國際大學「國際文教與比較教育學系」今（27）日舉辦2024「變動中的不變：幸福教育－教育幸福」國際學術研討會。

會中除邀請以色列、英國及日本等知名學者親臨暨大參與學術交流外，還有28篇來自於全球各地師生所發表的論文，針對全球「幸福教育」議題加以探討並進行交流。

研討會中邀請多國知名學者親臨暨大參與學術交流。（照片/暨南大學提供）

來自以色列臺拉維夫大學（Tel Aviv University）教育學系的專題講者Izhar Oplatka教授是一位極具影響力的學者，在情緒和情感教育方面的研究獨樹一幟，不僅深刻地影響了以色列的教育體系，也對全球教育領域產生了重要影響。

情緒和情感教育在當今變動的環境中影響至關重要，因為它有助於學生建立情感智慧、解決衝突、建立良好的人際關係，並促進心理健康。

Oplatka教授此次的專題演講，除了分享以色列的國民幸福狀態外，也針對教師的情緒表達加以探討。教師在學校扮演極為重要的舵手，教師平衡的情緒發展，有助於學校和教育機構更好地滿足學生的情感需求，從而提高他們的學習成就和生活品質。

日本學者佐藤幸也（Satoh Kohya）博士任教於日本神奈川的關東學院大學，是著名的社會結構變遷論學者，也是教育學、農業與農民教育、食農教育的專家。

2000年時在山形縣與二井宿小學的伊澤良治校長合作，推動了「食」與「農」教育，成為此一領域實踐的先行者。此專題演講探討日本在食農教育上的現況與所面臨的挑戰，引領人們向食物學習、向自然學習，重新思索探求人類未來文明應發展的方向。

而英國威靈頓公學（Wellington College）心理、社會、健康教育及福祉部門Ian Morris主任，雖然未能親臨研討會現場，但透過錄影演講方式，與研討會的參與者分享了他在英國學校中推動幸福課程，將幸福教育納入學生學習領域之經驗。他運用了創新的教學方法，包括互動式活動、討論和實際體驗，以幫助學生理解幸福的重要性及如何在生活中實踐幸福。他亦參與制定學校的教育政策，確保學校致力於提高學生的心理健康和幸福感。

國立暨南國際大學校長武東星說：暨大著眼於全球的變動與當前學生心理現況的需求，致力建構一座「幸福大學」。無論透過單一課程的實施，或藉由全校的幸福文化之打造，對政策制定者、教育現場工作者，國比系洪小萍主任同時強調：「幸福教育－教育幸福」都是刻不容緩，需要慎重思索並加以推動實踐的議題。

研討會以此為主題，期能藉此激盪台灣各界專業人士之思考，讓生活在教育體系中的教師、學生等相關人士能夠締造出更幸福的教育環境，也讓更多的人加入暨大的學習環境活出幸福的人生。