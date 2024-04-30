教育部青年發展署邀集原住民族委員會、22個縣市青年事務專責單位及辦理職場體驗相關計畫首長代表，於今日首度舉辦「串連全國多元暑期職場體驗宣傳記者會」，並邀請勞動部於現場宣導職場安全、勞動權益。今年全臺各地共有超過6,000個職場體驗名額供青年參與，並提供薪資(津貼)或實習學分抵免。相關計畫訊息請至青年署「RICH職場體驗網」(https://rich.yda.gov.tw)、原民會「原住民人力資源網」(https://iwork.cip.gov.tw/)，以及各地方政府官方網站查詢。

青年署致力提供青年在求學階段探索多元化職場體驗，長期推動「大專生公部門見習」、「青年暑期社區職場體驗」、「青年創業家見習」以及「經濟自立青年工讀」等4項計畫(約1,850人)，原住民族委員會也開始辦理「原住民族青年暑期工讀計畫」(690人)，各地方政府亦陸續響應中央籌辦各種見習及工讀計畫(約3,600人)，期使在學青年能夠從公、私及第三部門累積實務經驗。

本次記者會由曾參與青年署計畫的國立清華大學經濟學系學生吳富宇、淡江大學大眾傳播學系傅永豪2人自參與計畫經驗中自創歌詞進行RAP開場表演；另邀請曾於非營利組織「社團法人台灣中城再生文化協會」體驗的紀宏毅、黃宇瑍、公部門「外交部」見習的盧品聿、新創公司「時習教育有限公司」見習的林辰諭分享體驗故事，以及參與計畫對自身職涯規劃的影響；最後透過啟動儀式與成果展示，讓大家一同見證青年參與暑期職場體驗的學習與活力。

青年署陳雪玉署長表示，由中央串連地方首次辦理的聯合職場體驗宣傳記者會，感謝勞動部、原民會與各地方政府共同參與，透過亮點分享與成果展示，展現青年於參與體驗後能精進職場技能，甚至發掘自身未來職涯發展的可能。期望藉由本次記者會，能夠整合全臺職場體驗相關計畫共同對外曝光，並於勞動節前夕，藉由勞動部宣導職場安全與勞動權益，讓青年獲得更多資訊，透過中央與地方的攜手合作，讓青年朋友於暑假能有更多元選擇的機會。

教育部青年署、勞動部、原民會及各地方政府均以實際行動支持青年，青年朋友千萬不要錯過由中央與地方政府於暑假期間所舉辦各式職場體驗相關計畫，期共同捲動職場體驗風潮，鼓勵青年多元探索職涯，累積未來職場經驗。