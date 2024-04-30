《2024年芒果要的就是你》暑期實習報名通道已經開啟啦！湖南廣電集團近年來大預算創新自製的節目身受兩岸觀眾的喜愛，因此《芒果要的就是你》暑期實習活動自開辦以來就獲得台灣各大專院校校方的支持與學生的關注，詢問度一直居高不下。第七屆預計透過海選方式，從報名學生中海選出50位優秀的學子到湖南廣電進行為期一個月的實習。今（4/30）日主辦單位前往佛光大學進行校園巡迴說明會，為想報名的同學提供勝出秘方。

佛光大學安排兩場分享會，每一場都有許多感興趣的同學踴躍的發問，主辦單位分享了一些在海選階段的小技巧，希望能幫助學子爭取到今年前往湖南衛視實習的機會。佛光大學傳播系副教授宋銘表示，去年參加的學生回饋的經驗值與反響相當好，在撰寫履歷時是一個非常好的加分項，希望大家可以多多參與。

《2024 芒果要的就是你》校巡活動說明會來到佛光大學。(攝/李品臻）

佛光大學傳播系同學們專心聆聽說明會。（攝/李品臻）

佛光大學傳播系大三生。（左起謝廂稜、徐振豪、王同學、江伊絜同學）（攝/李品臻）

佛光大學每年參與海選的成績都很亮眼，同學對於芒果TV所自製的綜藝節目耳熟能詳，其中佛光大學傳播系大三的謝廂稜同學提到，本身就一直關注芒果自製的節目，相當佩服剪輯和舞台美術希望有機會可以到湖南衛視實習；而現任佛大之聲的台長徐振豪表示，已經開始著手準備並且把當前做過的教育部USO案等經歷寫在履歷中，同時積極找老師討論如何在千里挑一的海選中脫穎而出，爭取到湖南廣電集團進行多元交流及學習的機會。

《芒果要的就是你》第七屆報名即日起至5月30日止，預計選出50名最優秀的學生前往湖南廣電集團進行為期近一個月的實習，報名資格：不限科系在學學生、研究生，擁有台灣身分證之台生、陸生、港澳生，有興趣者歡迎報名參與海選，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲專業查詢或私訊詢問。

活動簡章：https://drive.google.com/file/d/1ErbGRPxirYtk9DXlOio-xXY6wBbUi4CB/view?usp=sharing

報名連結：https://forms.gle/nh3ELFNzM57nMnfM7

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