AI賦能培育跨域與永續人才！靜宜大學結合該校人社院的中文、台文、生態人文及大眾傳播等系所，搭配資訊學院的資工系、資管系及資傳系等七個系所的專業與師資，推動教育部數位人文計畫。各擅其長共同規劃數位人文跨域課群，讓任何學門的學生都具備使用AI的素養與能力，以接軌未來職場。

數位人文符合數位轉型及全球發展趨勢，尤其大學的教學及行政單位都需全面數位化。靜宜人社院院長賴松輝表示，AI人工智慧發展是全球顯學，資訊學院的學生以科技專業發展人工智慧；人文學科的學生則要學會人工智慧的應用！

靜宜教務長鄭志文指出，數位人文計畫著重學生思考與應用AI的能力，鼓勵以AI工具協助人文領域的文字、圖形、影片等生成，讓創作過程更具效率，也以創新技巧生成高品質作品。

靜宜數位人文計畫執行長汪淑珍說，該校的數位人文計畫分三年執行，計畫課群涵蓋大數據分析、資料探勘、資料視覺化、沉浸式計算、數位典藏資訊檢索、人工智慧和物聯網等多種數位技能。每門課程同時規劃資訊及人文學院的「雙師共授」，不僅能彼此學習交流，文科學生培養與資訊領域夥伴的溝通模式，延伸未來職場，能和不同領域同事進行跨界合作。

懂得人機高效協作已成為AI時代必備的基本能力！汪淑珍強調，靜宜多數系所已啟動AI工具導入相關課程；她以中文系「文案寫作」課程為例指出，ChatGPT能協助調整文案，搭配AI生圖工具啓動學習者的思維轉變為「可視化圖像」，以突破慣性思考，藉此激發創意利於未來學習與應用。