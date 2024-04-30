第24屆花樣年華青少年戲劇節初選比賽於4月28日在台北表演藝術中心盛大閉幕。全台有70所高中400多名學生組成的28個團隊所展開的創意盛宴，深刻探討"活著"的主題，引起了專業劇場界以及社會大眾的廣泛關注。活動當日，不僅吸引了金鐘獎得主黃迪揚、藝術總監鄭尹真、編劇簡莉穎、策展人汪俊彥、創作人又仁、後街人劇團等眾多專業劇場人士的參與，更有國家級手語巨匠丁立芬現場支持。

青藝盟團長賴亮嘉向通泰克科技介紹了活動理念。(照片/通泰克科技提供)

通泰克科技（Toontec Solutions, TTS）執行長林世強也應邀參加了此次活動，見證了這場青少年的創意盛宴。通泰克科技作為活動的支持者，以實際行動回應了對青少年創作活動的支持。與主辦單位青少年藝術聯盟共同響應ESG，通泰克科技提供AROO平板電腦，以減少紙質劇本的印刷，致力於環保事業。此外，他們還提供輕巧型的AI智慧手機穩定器，旨在提升本次活動的拍攝品質，以專業角度紀錄每一刻。

在活動前，青藝盟團長賴亮嘉向通泰克科技介紹了活動理念，得到了執行長的共鳴。他表示，通泰克科技秉持著"識才、愛才、惜才"的理念，致力於培養藝術人才，全力支持青少年的成長與發展，為業界貢獻一份心力。這次合作不僅展現了通泰克科技對青少年才華的認可和支持，更是對藝術教育的實際參與和貢獻。相信透過這樣的合作，能夠為年輕人提供更多展現自己的機會，同時也為社會的文化發展注入新的活力。