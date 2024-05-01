升大學申請入學第二階段面試即將開始，許多高三生不知道該如何準備，夢想淘心室製作一系列各熱門科系的面試攻略，助學子一臂之力。5月1日【曉宇宙～曉曉問大大】邀請目前就讀台大獸醫系大三的陳浩均同學至節目中作客，與曉宇宙的聽眾朋友們分享獸醫系出路與他在台大獸醫系與中興獸醫系面試的經歷。

2027年全球「毛經濟」，上看3500億美元，獸醫系是否是績優股？。陳浩鈞同學，因為家人都是愛狗愛貓人士，自己更會抽空去收容所當志工，定期捐贈飼料，從小就對動物相當愛護。近年來受到少子化的影響，許多家庭都不生小孩，改養寵物，預期未來投入這科系的人就會越來越多，相對分數也會越來越高，不過獸醫系收入沒有像醫牙那麼高，但出路廣所以分數仍然居高不下，要注意的是獸醫系並不是大家所想的那樣，只學習貓狗的身體構造，更多的是學習經濟動物的病理，相對於小動物相對少見，所以在選填獸醫系時可以先思考這點。

浩鈞表示，想進獸醫系？只有「愛動物」是不夠的？在準備個人申請時，獸醫系只要求跟獸醫相關的資料，所以第二階段的面試是致關重要的，當時自己在準備個人資料時的內容是，1500字的實習心得，並且要求要有40小時左右的實習經驗，其中加入了一些自己經歷與看到的個案，並且加入專業的建議或是自己的想法，此外，浩鈞還加入了家中寵物的醫療背景，刻意朝著自己熟悉的方面去撰寫，方便在二階面試階段被教授詢問時，能有更好的應對。

浩鈞分享台大獸醫系面試分為三關，首先是30秒簡單的中文自我介紹後，第二關會有一些專科的問題隨機抽題問答，可能會是一張牧場的圖片會有一個題組題需要看著回答，第三關則是教授會看備審資料和實習心得，從中找出問題出來問，所以在寫備審資料可以往自己比較了解的事情去寫，像是家中寵物的術後照顧等去誘導教授來問自己相對有把握的問題，是一個蠻好的方式。除了面試台大獸醫系外他也面試了中興獸醫系，跟台大不同的地方是，中興有4關，除了中文自我介紹還加入了英文自我介紹，也有專業問答題跟對於未來的規劃。

在準備自我介紹時，浩鈞也提到，千萬不要背稿，因為可能一緊張或是被打岔就忘記寄接下來要說甚麼，可以先擬好一個大綱照著思緒走，會更流暢多一點。

節目的尾聲，陳浩鈞同學分享了最喜歡的歌手五月天在倔強這首歌裡其中的一句歌詞中提到「逆風的方向更適合飛翔」因為每個人都會遇到逆風的時候，但不能說逆風就不往前走，為此鼓勵自己與聽眾一起繼續走下去。

更多關於獸醫系面試如何勝出的相關問題等詳細資訊等，請收聽本集陳浩均的獸醫養成記，《曉宇宙~曉曉問大大》，我們與你一探究竟!

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